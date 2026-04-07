Assisterande drönarpilot sökes till Nordtvätt Sverige!
Sodajo Consulting AB / Pilotjobb / Kungsbacka Visa alla pilotjobb i Kungsbacka
2026-04-07
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodajo Consulting AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Kungälv
, Varberg
eller i hela Sverige
Vill du jobba praktiskt med modern teknik och utvecklas långsiktigt?
Nordtvätt söker nu en engagerad assisterande drönarpilot / tvättekniker till sitt team. Hos Nordtvätt får du ett omväxlande arbete där du kombinerar praktiskt utomhusarbete med modern teknik. Du erbjuds en arbetsmiljö där du får stort ansvar från start, arbetar nära ett sammansvetsat team och har möjlighet att utvecklas långsiktigt. Du får arbeta med både drönarteknik och traditionella metoder, lära dig hela arbetsprocessen och på sikt ta steget till att bli självständig drönarpilot med egen drönare och egna uppdrag.
Information om tjänsten
Som assisterande drönarpilot / tvätttekniker hos Nordtvätt får du ett omväxlande arbete där praktiskt fältarbete möter modern teknik. Du assisterar vid drönarbaserad fasad- och taktvätt, utför traditionell fasad- och takbehandling samt säkerställer att utrustning, säkerhet och arbetsflöde fungerar smidigt på plats. Du får arbeta med både avancerad drönarteknik och beprövade metoder, vilket ger dig en bred kompetens inom branschen. I rollen är du även delaktig i planering, administration och säkerhetsrutiner, vilket ger dig helhetsperspektiv på projekten och möjlighet att utvecklas inom både tekniskt och organisatoriskt arbete. Tjänsten är ett perfekt steg för dig som vill växa i rollen och på sikt. Hos Nordtvätt blir du en del av ett engagerat team där din insats verkligen gör skillnad.
Vi söker dig som
Vi söker dig som gillar att arbeta fysiskt och trivs med att vara utomhus, oavsett om tempot är lugnt eller intensivt och uppskattar att ingen dag är den andra lik. Du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna snabbt förändras. Med ett strukturerat och noggrant arbetssätt tar du ansvar för både säkerhet och kvalitet, och du bidrar med energi och samarbetsvilja i teamet. Du är trygg med att arbeta på höjd och ser variationen i arbetsdagarna som en av jobbets stora fördelar. Erfarenhet av fasadtvätt, takarbete eller liknande är meriterande men inte ett krav, din inställning och vilja att växa i rollen väger tungt.
Vi ser även att du:
Har giltigt B-körkort
Behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Du erbjuds
Hos Nordtvätt blir du en del av ett växande och dynamiskt team med fokus på effektiva lösningar och nöjda kunder. Här får du:
Utbildning i både drönarteknik och traditionell fasad- och taktvätt
Möjlighet att växa och utvecklas i ett nyetablerat företag som värdesätter samarbete
Omfattande utbildning i Nordtvätts produkt, pitch och metoder
Ett team som stöttar dig och där ambition och engagemang premieras högt
Arbetsuppgifter
Som assisterande drönarpilot / tvättekniker hos Nordtvätt arbetar du praktiskt ute på fältet tillsammans med ditt team. Du assisterar drönarpiloten vid fasad- och taktvätt och ser till att utrustning, säkerhet och arbetsflöde fungerar smidigt så att uppdragen genomförs enligt plan. Utöver drönararbete deltar du även i traditionell fasad- och taktvätt med högtryckstvätt, och vid behov arbetar du på tak med fallskydd. Rollen innefattar även administrativa moment, såsom dokumentation av utfört arbete, planering och koordinering av uppdrag tillsammans med teamet. Du arbetar i team om två personer och delar servicebil, med möjlighet att utgå från antingen hemmet eller kontoret.
Personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du trivs och lyckas i rollen. Vi ser att du:
Är stresstålig, nyfiken och vill utvecklas långsiktigt
Har hög arbetsmoral och ansvarstagande ser till att arbetet utförs säkert och effektivt
Är van vid fysiskt arbete och är bekväm med arbete på höjd och utomhus i varierande miljöer
Trivs med praktiskt arbete och variation i vardagen
Är flexibel och strukturerad
Startdatum: Omgående
Tjänstens omfattning: Heltid
Placering: Kungsbacka med omnejd
Urval: Sker löpande Publiceringsdatum 2026-04-07
Är du den vi söker?
Tveka inte att skicka in din ansökan
Vid frågor kring tjänsten, kontakta ansvariga rekryterare:
Fanny Gustafssonfanny.gustafsson@sodajo.se
072-229 27 86
Sofie Jonssonsofie@sodajo.se
076-146 45 34 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Arbetsgivare Sodajo Consulting AB
(org.nr 559490-8294) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9840111