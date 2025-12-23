Assisterande Butikschef till Lyko Kalmar - Ny butik!
Att göra saker på det vanliga sättet har aldrig riktigt varit vår grej. Med våra FABship butiker har vi redan omdefinierat vad retail är och kan vara, med en helt annan upplevelse än "vanlig retail". Men att nöja sig där är inte heller riktigt vår grej.
Nu är det dags för något helt nytt igen - vi öpnnar upp Lyko i Kalmar! En helt ny Beauty Playground, byggd från grunden, maxad med skönhetsglädje, upplevelsezoner, doftväggar, makeup heaven och ett sortiment som får även den mest luttrade beautyjunkien att tappa hakan! För Kalmar är det här inte bara en ny butik, det är början på en helt ny Lyko-värld. För att det här ska bli allt vi drömmer om (och lite till) behöver vi dig med på resan! Tillsammans med vår butikschef kommer du att bilda ett DREAMTEAM som leder, coachar och driver butiken, med ca 15 medarbetare, framåt. Vi söker dig som är en passionerad ledare, en säljande förebild och som älskar skönhet lika mycket som vi gör. Läs mer och sök!
Om rollenSom Assisterande Butikschef har du en nyckelroll i teamet. Du är butikschefens högra hand och kliver in och tar fullt ansvar när hen inte är på plats. Men även när ni jobbar tillsammans är du aktivt närvarande - du leder, stöttar och peppar teamet till nya höjder.
Du kommer bland annat att: Leda det dagliga arbetet i butik tillsammans med butikschefen Coachar teamet i kundmöte, försäljning och arbetsrutiner Bidra till butikens visuella uttryck, kampanjer och wow-faktor Säkerställa att butiken följer konceptramar, når uppsatta mål och alltid är spotless Ta ansvar för bemanning, drift och lager - särskilt under helger och butikschefens frånvaro
Tillträde är i slutet av mars för att vi ska bli redo till öppning i slutet av april, men rätt person är värd att vänta på om du inte är tillgänglig direkt. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och omfattar 30 timmar per vecka. Lön utgår enligt kollektivavtal (med tillägg) och arbetstiderna är varierande under butikens samtliga öppettider.
Vem vi tror du ärVi söker dig som älskar skönhet, drivs av försäljning och har ett naturligt ledarskap. Du har ett genuint engagemang för att se människor växa & utvecklas och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs.
Vi tror att du har:
- Tidigare erfarenhet av att leda andra - gärna inom retail
- Ett coachande förhållningssätt och modet att ge tydlig feedback
- Strukturerat arbetssätt och förmåga att hantera flera saker samtidigt
- Vana att arbeta mot mål och följa upp resultat tillsammans med teamet
- En passion för service och skönhet - och kanske en bakgrund som makeupartist, frisör eller hudterapeut
- Extra plus om du har koll på Quinyx, arbetat med kampanjer eller har visual-meriter i bagaget!
Varför LYKO?Förutom ett oslagbart sortiment och en inspirerande arbetsmiljö, får du: Arbeta i en butik som varje vecka besöks av 10 000+ beauty junkies Vara med i ett team som gör skillnad i varje kundmöte Utvecklas i en snabbt växande och framåtlutad organisation Och sist men inte minst - ha riktigt kul på jobbet!
Känner du igen dig? Då tycker vi att du ska söka direkt - vi längtar efter att få lära känna dig!
På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet, så var inte rädd att söka även om du inte bockar av allt i vår önskelista! I linje med det har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor när vi rekryterar. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vi vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar!
Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök redan idag eller allra senast 11 januari 2026. Det är semestertider hos oss förtillfället, vilket innebär att svarstiden kan vara lite längre än vanligt. Vi är tillbaka med full kraft i januari - tack för ditt tålamod så länge! Har du frågor om tjänsten maila till Cecilia Andersson, Regional Manager, på cecilia.andersson@lyko.com
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
