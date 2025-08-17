Assisterande Butikschef & Social Media-ansvarig
Jobba med oss - Assisterande Butikschef & Social Media-ansvarig
Göteborg, centralt
Är du en person som älskar att ha många bollar i luften, brinner för service och samtidigt är grym på sociala medier? Då kan du vara den vi söker!
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt driv. Har du rätt inställning och vilja att lära dig, så lär vi dig resten! Tidigare erfarenhet från butik är därför inget krav.
Vi är en modern och växande butik i hjärtat av Göteborg som letar efter dig som vill vara med och skapa både en stark kundupplevelse i butik - och ett inspirerande flöde online.
Ditt uppdrag:
Som assisterande butikschef ansvarar du tillsammans med butikschefen för att driva butiken framåt. Du är en förebild för teamet, tar ansvar när chefen inte är på plats och ser till att allt flyter på - från varuplock till kundmöten.
Samtidigt blir du vår röst och vårt ansikte utåt på sociala medier. Du planerar, fotar, filmar och publicerar content som lyfter vårt varumärke och engagerar våra följare.
I rollen ingår:
* Dagligt ansvar i butik (öppning/stängning, kassa, bemanning)
* Coacha teamet och bidra till en härlig energi
* Skapa och publicera innehåll för Instagram, TikTok m.fl.
* Planera kampanjer och samarbeten digitalt
* Hålla koll på trender och vad som engagerar målgruppen
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av butik och/eller försäljning
* Har ett naturligt ledarskap och gillar att ta ansvar
* Är kreativ, självgående och initiativtagande
* Har bra koll på sociala medier och gillar att skapa content
* Trivs med ett högt tempo och varierande arbetsuppgifter
* Har öga för detaljer och känsla för stil
Start:
Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Plats: Centrala Göteborg
Omfattning: Heltid / deltid (diskuteras)
Låter detta som något för dig?
Skicka in:
* Ditt CV
* En kort videopresentation där du berättar om dig själv och varför du vill ha rollen (max 1 minut - mobilfilm funkar fint!)
Mejla din ansökan till: moa@drm-lnd.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: moa@drm-lnd.com Omfattning
