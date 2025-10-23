Assisterande butikschef för Flying Tigers nya butik i Mall of Scandinavia!
Tz-Shops South Sweden AB / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2025-10-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tz-Shops South Sweden AB i Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
eller i hela Sverige
Älskar du att vara där det händer? Har du en förmåga att leda och motivera andra? Tycker du att Flying Tiger Copenhagen är ett inspirerande företag? Då tycker vi att du ska söka rollen som Assisterande Butikschef i vår helt nya butik i Mall Of Scandinavia!
På Flying Tiger Copenhagen vill vi vara en katalysator för människors drömmar och idéer. Vi älskar att få människor att le genom att erbjuda produkter de behöver, produkter de drömmer om eller genom produkter de inte ens visste fanns.
Hos oss på Flying Tiger Copenhagen har vi starka värderingar som vägleder oss i allt vi gör - från hur vi tänker till hur vi arbetar. Vi har en öppen kultur där vi värdesätter varandra och skapar plats för olikheter, innovation och människor som är genuint intresserade av andra människor. Vi har en kreativ och informell atmosfär, där vi välkomnar mångfald och där samspel och team-spirit är nyckeln för framgång!
Vem är du?
Som assisterande butikschef på Flying Tiger Copenhagen brinner du för att skapa en rolig och positiv arbetsplats som får dina kollegor att prestera med sin fulla potential! Du brinner så mycket för det du gör att det smittar av sig både på dina kollegor och på våra kunder. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo där den ena dagen aldrig är den andra lik och strävar efter att uppnå resultat, alltid med glimten i ögat! Du kommer arbeta sida vid sida med butikschefen och ska kunna täcka upp då butikschefen inte är på plats.
Vi förväntar oss att du:
Har förmåga att leda och motivera andra
Har ett extra öga för planering och strukturering
Är resultatinriktad, affärsdriven och serviceinriktad
Är tydlig, samarbetsorienterad och initiativrik
Hos oss kommer du:
Packa upp leveranser och exponera varor
Se till att butiken är inbjudande
Kassaarbete
Avlasta butikschefen i den dagliga driften
Tillsammans med butikschefen ständigt driva försäljning och nyckeltal framåt
Vilka är vi?
Flying Tiger Copenhagen är ett av världens mest framgångsrika - och absolut roligaste - detaljhandelsföretag. Vi älskar mångfald och kaka, och våra dörrar är alltid öppna. Vi kan erbjuda dig ett jobb på en jordnära arbetsplats där du blir en del av ett team bestående av ambitiösa, öppna och hjälpsamma kollegor som gillar det de gör.
Tjänsten är på 30/h per vecka med tillträde enligt överenskommelse, vi hoppas du kan börja redan i oktober. Vårt koncept innebär att arbetstiden är från 07.00.
Låter det som något du vill vara en del av? Ta chansen och var med och starta upp vår nästa butik - vi ser fram emot att höra från dig!
Rekrytering kommer ske löpande, så skynda dig att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdag är 31/10. Ersättning
Enligt KA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TZ-shops South Sweden AB
(org.nr 556753-0539), https://flyingtiger.com/sv-se?country=SE Jobbnummer
9571871