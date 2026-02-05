Assisterande butikschef Arken Zoo Tumba, tillsvidare
2026-02-05
Arken Zoo är en rikstäckande kedja inom zoobutiksbranschen som driver franchise och centralägda butiker. Företaget har vuxit snabbt de senaste åren och vi fortsätter att expandera och varumärket Arken Zoo stärks kontinuerligt. I våra butiker har vi ett noga utvalt sortiment till många olika typer av husdjur. Vi älskar djur och våra kärnvärden är kärlek, kunskap och kvalitet.
Om anställningen
Du erbjuds en tillsvidareanställning på deltid i ett lönsamt och snabbt växande företag. Tjänsten är förlagd till Arken Zoos butik i Tumba
• Tjänsten är på deltid, 20h/vecka. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.
• Anställningsavtal och lön mm. enligt Handels kollektivavtal.
• Arbetstider, dag, kväll och helg efter schema.
• Tillträde Mars

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär bland annat:
• Ansvarar för butikens dagliga drift när butikschefen inte är på plats - Med daglig drift menas, personligt kundmöte/sälj, varuplock
• Ansvarar för bemanningen vid BC's frånvaro. Ersätta sjukfrånvaro etc.
• Att du ger bästa kundservice varje gång du jobbar och att alltid hjälpa kunden till rätt val av produkt.
• Att du är en driven säljare som älskar mötet med kunden.
• Butiksskötsel, underhåll, uppackning, påfyllning och försäljning.
• Klippning av klor på hund, katt och smådjurKvalifikationer
Vi söker dig som har en passion för husdjur, särskilt hund och katt. Du ska vara en utpräglad servicemänniska och ha en viss erfarenhet av butiksarbete och försäljning inom detalj- eller dagligvaruhandeln.
Djurvårdsutbildning från gymnasiet, djurparker etc. är en merit men inget krav.
Så här söker du tjänsten
Klicka på "Skicka ansökan", fyll i formuläret och ladda upp dina ansökningshandlingar.
Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta Regionchef maria Holm på maria.holm@arkenzoo.se
Observera att ansökningshandlingar endast kan skickas via "Skicka ansökan"-funktionen. Inskickade ansökningar via e-mail kan ej behandlas.
Sista ansökningsdag är 2026-02-22
Välkommen med din ansökan!
