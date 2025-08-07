Assistenttandläkare protetik till Folktandvården Skåne, Helsingborg C
2025-08-07
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Vi avser att regelbundet erbjuda tandläkare tidsbegränsad meriteringstjänstgöring inom olika specialiteter. Nu söker vi en assistenttandläkare inom oral protetik till vår specialisttandvårdsklinik vid Helsingborg C.
Kliniken tar emot patienter i alla åldrar och erbjuder en bred tandvårdskompetens, allt från rådgivning till avancerad multidisciplinär specialisttandvård. Här arbetar ett team på drygt 35 personer som erbjuder tandvård inom specialiteterna parodontologi, endodonti, oral protetik, ortodonti och pedodonti. På protetikavdelningen arbetar idag två specialister och en ST-tandlkare. Kliniken ligger i knutpunkten, Helsingborg centralstation och har därmed goda pendlingsmöjligheter.
Som assistenttandläkare inom ämnesområdet oral protetik kommer du att utföra patientbehandling självständigt men med kollegor nära. Dina arbetsuppgifter innehåller allt från att undersöka, ställa diagnos på och behandla patienter som remitterats till kliniken. Det finns stort utrymme för erfarenhetsutbyte med andra specialiteter, något som ger dig unika möjligheter till utveckling och fördjupad kunskap.
Patientsäkerhet och kvalitet i tandvården är fokus i vårt arbete. Vi erbjuder ett omväxlande arbete och kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och här finns möjligheter för dig att vidareutvecklas samt att bidra med ditt engagemang. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare och har goda kunskaper i svenska språket motsvarande svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Du har minst två års erfarenhet av att arbeta som tandläkare inom allmäntandvård. Därtill har du ett genuint intresse för oral protetik och vill utveckla dig vidare för att arbeta med oral protetik i framtiden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har en hög känsla för kvalitet och ser fram mot att bidra till Folktandvården Skånes fortsatta utveckling. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta i grupp. Allt i linje med våra kärnvärden Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Ersättning
