Assistenter sökes till spännande uppdrag i Norrviken/Sollentuna
2026-01-13
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Assistenter sökes till spännande uppdrag i Norrviken/Sollentuna
Om jobbet som personlig assistent:
Jag är en skojig och aktiv 15 åring, som behöver fler vikarier till min assistentgrupp. Jag har diagnosen Fragil X, är aktiv och har mycket energi. Mina intressen är bollar, sport, promenader, djur, musik, film, läsa, bada i min pool och i badhus. En stor del av min fritid är vi utomhus tillsammans. Jag har ett eget hus på tomten där jag och mina assistenter kan vara när vi inte vill vara med min familj.
Jag gillar människor som är glada och aktiva och som har fokus på mig när vi arbetar tillsammans. Jag är i behov av struktur och rutiner då fungerar jag som bäst. Jag har inget direkt tal men förstår vad andra säger. Ibland har jag svårt med att förstå och fatta bra beslut, därför är det bra om du som assistent kan tolka mig och ligga steget före. Jag kan ibland vara lite utåtagerande när jag känner att andra inte förstår mig. För mig är det viktigt med människor som är lyhörda, planerande och flexibla i sitt bemötande.
Jag söker främst killar mellan 20-30 år, gärna med erfarenhet av Autism, NPF. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba som personlig assistent och lågaffektivt bemötande.
Arbetspassen på vardagar är förlagda kl 15:30- 08:00 med väntetid 23:00-06:00.
På helgen jobbar man 08:00-16:30 och 16:30-08:00.
Jag går i skolan vardagar mellan 08.00 - 15.30. Jag har ingen assistans under skoltid.
Assistenter får ej ha pälsallergier eller vara rädd för hundar.
Vill du veta mer om min diagnos, googla Fragil-X.
Hoppas du finns där ute som vill utvecklas och arbeta med mig!
Jag ser fram emot att läsa din ansökan.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

Publiceringsdatum 2026-01-13

Kontaktperson för detta jobb
Fredrik Pauloff
Fredrik Pauloff
