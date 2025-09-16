Assistenter sökes till nytt uppdrag till kvinna i Uppsala.
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vi söker nu assistenter till en kvinna som ska flytta till egen lägenhet. Kvinnan bor just nu hos föräldrar. Kvinnan kommer ha assistans dygnet runt med väntetid på natten, det kommer även vara en del dubbelassistans. Tillsammans med kvinnar ska alla rutiner utarbetas så det är bra om du är van med att strukturera upp en vardag.
I uppdraget kommer man att få hjälpa till med all personlig hygien, har du erfarenhet av stomi och RIK-ning så är det en stor fördel. Du kommer även få hjälpa till med all på och avklädning samt förflyttningar med lift. Kvinna kommer även behöva hjälp med hemmets alla förekommade uppgifter såsom städ, tvätt och matlagning.
Kvinnan jobbar på ett företag och då är du som assistent med och hjälper till med handräckning och lite pappersarbete.
Du som söker behöver kunna det svenska språket mycket bra i både tal och skrift.
Du som söker ska vara kvinna i 25-45 års åldern, vara social och ha lätt till skratt. Men även kunna stå tillbaka om det behövs.
Uppdraget kommer att starta igång i mitten av oktober.
Intervjuer kommer ske löpandes, lön enligt kollektivavtalet.
Har du frågor om denna annons, uppge 20250916-1170
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
