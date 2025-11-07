Assistenter sökes till nytt uppdrag till kvinna i Uppsala.
2025-11-07
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige
Hej! Vi söker en grym person till vår team i Uppsala. Vi är ett härligt gäng som brinner för vårt jobb och vi tror att rätt person verkligen kan göra skillnad hos oss. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas. Vänta inte med att höra av dig om du tycker det låter spännande!
Ditt ansvar
Som en del av vår team kommer du att ha en mängd olika uppgifter, men huvudfokus kommer att vara att säkerställa att vi fortsätter att leverera arbete av hög kvalitet. Du kommer att interagera med kollegor och bidra till vår inspirerande och kreativa arbetsplats.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
• Engagera dig aktivt i teamet och stödja dina medarbetare.
• Jobba självständigt med olika projekt och initiativ.
• Vara en del av ett dynamiskt arbetsflöde där flexibilitet uppskattas.
• Använda din kunskap och erfarenhet för att driva framgångsrika resultat.Kvalifikationer
Vi söker en person med relevant utbildning och erfarenhet som kan bidra med kunskap och engagemang. Rätt attityd och vilja att lära sig är lika viktigt.
Du behöver:
• Relevant utbildning inom ditt område.
• Tidigare erfarenhet är ett plus, men vi är öppna för att träffa dig även om du är ny i branschen.
• Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team.
• Intresse för att utvecklas och växa med oss.
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du chansen att vara en del av något större. Vi värdesätter mångfald och inkludering och ser fram emot att få in nya perspektiv i vår arbetsmiljö. Vi erbjuder fina utvecklingsmöjligheter och ett stödjande team där alla arbetar mot samma mål.
Plats
Vårt kontor ligger i hjärtat av Uppsala. Nära till kollektivtrafik och trevliga lunchställen - perfekt för dig som gillar att utforska nya matupplevelser på lunchen!
Kom och bli en del av vår familj i Uppsala. Vi ser fram emot att träffa dig!
Intervjuer kommer ske löpandes.
Lön enligt kollektivavtalet.
Har du frågor om denna annons, uppge 20251107-1170
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt kollektivavtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9594954