Assistenter sökes till mångfacetterat uppdrag i Stockholm.
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-02
Assistenter sökes till mångfacetterat uppdrag i Stockholm.
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Uddevalla, Göteborg, Karlstad och Visby.
STOCKHOLM
Jag är en man/kille på 36 år med en medfödd och en nyligen tillkommen rörelsenedsättning som behöver ett par nya assistenter i min assistentgrupp. Jag bor i Hägersten, hänger ofta i Sollentuna och city och har en stuga utanför Norrtälje. Jag är arbetsfri sedan ett år tillbaka men har ett flertal politiska uppdrag på region- och kommunnivå. Med andra ord har jag ganska fullt upp men med ett luftigt upplägg.
Du som söker kan tänka dig att jobba kvällar, nätter (sovande), helger och extrapass samt eventuellt deltid på dagtid vardagar en-två dagar i veckan.
Var beredd att visa upp referenser från tidigare arbetsgivare såväl som utdrag ur belastningsregistret, med tanke på att du kommer att arbeta på säkerhetsklassade platser och i mitt hem.
Både kvinnor och män är välkomna att söka - personkemi är viktigast för mig. Åldersmässigt bör du vara mellan 25 och 60 år.
Personlig assistans handlar inte om vård eller omsorg för mig utan om att möjliggöra för mig att kunna leva mitt liv som jag vill. Under hösten kan det dock bli mer åt det hållet periodvis i och med en planerad operation och efterföljande rehabilitering. Då jag ägnar mycket tid åt politiken på den rödgröna sidan (bra om du själv lutar åt vänster!) och kan befinna mig i olika sammanhang under de tider som du arbetar är det viktigt att du har en känsla för professionalitet och kan hålla dig i bakgrunden när det behövs - men inte utan att då och då slappna av och vara med när tillfället är rätt!
I arbetet ingår att bistå mig vid de flesta vardagliga sysslor inklusive förflyttningar (inga lyft förekommer men du behöver smidighet och ett visst mått styrka), hygien och på- och avklädning. Att kunna svenska och/eller engelska flytande är viktigt.
Jag reser då och då, både i mina uppdrag och privat, så du bör inte ha problem att vara borta en eller flera nätter någon gång då och då. Detta är dock inget krav.
Viss flexibilitet kring arbetstider förekommer till exempel vid resor.
Jobbet fungerar bra att kombinera med till exempel studier eller frilansande sysselsättning. Tidigare arbete som personlig assistent kan vara meriterande men för mig är alltså personkemi något av det viktigaste för att uppdraget ska fungera så bra som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Obs! Du har större chans att bli aktuell för uppdraget om du visar att du har läst den här annonsen
