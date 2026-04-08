Assistenter sökes till kvinna i Huddinge - heltid eller deltid
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2026-04-08
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sanda Assistans AB i Huddinge
, Stockholm
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi söker personliga assistenter till kvinna med Sallas sjukdom i Huddinge (Glömsta)
Vill du arbeta i ett engagerat team där du verkligen gör skillnad? Nu söker vi dig som har hjärtat på rätt plats och erfarenhet av omvårdnad till en kvinna med Sallas sjukdom i Glömsta, Huddinge kommun.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Kunden är en ung kvinna med omfattande omsorgsbehov. I din roll som personlig assistent hjälper du henne med allt från personlig omvårdnad till kommunikation, träning och andra dagliga rutiner.
Tjänsten innefattar även hantering av slemsugmaskin, andningsmaskin och PEG. Dessa moment förekommer flera gånger per dygn och kräver trygghet och noggrannhet och man är alltid två personer när dessa används. Kunden har dubbel assistans beviljad under hela dygnet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom omvårdnad
• Är trygg i att arbeta med slemsugmaskin, andningsmaskin och PEG (meriterande men inte krav om du är villig att lära)
• Är lyhörd, tålmodig och uppmärksam på icke-verbal kommunikation
• Kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor
• Har god svenska i tal och skrift
• Är rökfri under arbetstid
Arbetstider
Tjänsten innefattar varierande arbetspass - dag, kväll och helg, enligt ett rullande schema. Dag kl.08-16, kväll: 16-21 och helger: 08-16 och 16-21. Finns även möjlighet för långa pass, kl. 08-21. Det går inte att välja endast dag pass, utan det blir på rullande schema både dag, kväll och en helg.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett varmt, stabilt och kompetent assistent team med god introduktion och löpande handledning. Tjänsten omfattas av kollektivavtal och goda arbetsvillkor.
Är du rätt person för jobbet? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rachel@sandaassistans.se
- all kontakt sker via mail.
Välkommen till oss - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129)
141 75 KUNGENS KURVA Kontakt
Rachel Lahdo rachel@sandaassistans.se 0721815693 Jobbnummer
9842037