Assistenter sökes på deltid till kvinna i Huddinge
2026-01-17
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Vi söker personliga assistenter till kvinna med Sallas sjukdom -Deltidstjänst i Huddinge (Glömsta)
Vill du arbeta i ett engagerat team där du verkligen gör skillnad? Nu söker vi dig som har hjärtat på rätt plats och erfarenhet av omvårdnad till en kvinna med Sallas sjukdom i Glömsta, Huddinge kommun.Publiceringsdatum2026-01-17Om tjänsten
Kunden är en ung kvinna med omfattande omsorgsbehov. I din roll som personlig assistent hjälper du henne med allt från personlig omvårdnad till kommunikation, träning och andra dagliga rutiner.
Tjänsten innefattar även hantering av slemsugmaskin, andningsmaskin och PEG. Dessa moment förekommer flera gånger per dygn och kräver trygghet och noggrannhet och man är alltid två personer när dessa används. Kunden har dubbelassistans beviljad under hela dygnet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom omvårdnad
• Är trygg i att arbeta med slemsugmaskin, andningsmaskin och PEG (meriterande men inte krav om du är villig att lära)
• Är lyhörd, tålmodig och uppmärksam på icke-verbal kommunikation
• Kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor
• Har god svenska i tal och skrift
• Är rökfri under arbetstid
Arbetstider
Tjänsten är på deltid och innefattar varierande arbetspass - dag, kväll och helg, enligt ett rullande schema. Dag kl.08-16, kväll: 16-21 och helger: 08-16 och 16-21. Finns även möjlighet för långa pass, kl. 08-21. Det går inte att välja endast dag pass, utan det blir på rullande schema både dag, kväll och en helg.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett varmt, stabilt och kompetent assistent team med god introduktion och löpande handledning. Tjänsten omfattas av kollektivavtal och goda arbetsvillkor.Så ansöker du
Är du rätt person för jobbet? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tiia@sandaassistans.se
- all kontakt sker via mail.
Välkommen till oss - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb.
Sanda Assistans AB
Tiia Malki 0701454753
