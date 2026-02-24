Assistenter med körkort till kvinna i Upplands Väsby
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Upplands Väsby
2026-02-24
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.

Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att vara mig behjälplig med allt praktiskt som ingår i min dagliga livsföring.
Du är inkännande och kan ta instruktioner på ett positivt och vaket sätt. Du har gärna ha intresse av att laga mat efter mina anvisningar och av trädgårdsarbete.
Vi söker dig som:
Du som söker är en lugn, trygg och flexibel person som har respekt för mitt personliga utrymme.
Du får gärna ha en annan sysselsättning då vi söker dig som kan jobba vid behov, kvällar och helger.
Utöver dessa tider är det bra om du kan hoppa in vid semestrar och med kort varsel vid sjukdom/VAB.
Du som söker är icke-rökare och har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och förståelse.
Om anställningen
Anställningsformen är en intermitentanställning, löneformen är timlön. Arbetstiderna varierar utifrån kundens behov Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: kväll och helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV.
Skriv ett personligt brev där du beskriver vem du är, vad du har arbetat med tidigare samt bifoga ett CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

Kontaktperson för detta jobb
Semhar Gebrehiwet
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
