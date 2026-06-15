Assistenter i kursen Skoglig planering vid SLU i Uppsala och Umeå- timanst.
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Skolassistentjobb / Umeå Visa alla skolassistentjobb i Umeå
2026-06-15
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Institutionen för skoglig resurshushållning
Har du erfarenhet av pcSKOG och/eller Heureka vill du vara med och stötta studenter i kursen Skoglig Planering som erbjuds hösten 2026?
Om jobbet
Kursen Skoglig Planering (15 hp) ges i tre delmoment där första och andra delen fokuserar på skogsbruksplanläggning samt planeringsteori, och den tredje delen långsiktig skoglig planering med hjälp av Heurekasystemet. Ditt arbete kommer gå ut på att handleda studenter vid förarbete och sammanställning av skogsbruksplan med programvaran pcSKOG och/eller assistera studenter under övningar med Heureka BeståndsVis och PlanVis. Arbetet innebär framför allt att på ett pedagogiskt sätt hjälpa studenter att lära sig använda de ovan nämnda programvarorna. Du kommer själv lära dig mycket genom att handleda andra.Publiceringsdatum2026-06-15Bakgrund
Vi ser gärna att du är eller nyss har varit student inom skog vid SLU idag. Du bör ha erfarenhet av av planläggningsprogrammet pcSKOG och/eller Heurekas programvaror BeståndsVis och PlanVis. Det är meriterande att vara kunnig i båda systemen. Vi söker dig som är självgående, tar ansvar över ditt arbete och har god samarbetsförmåga.Om företaget
Institutionen for skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige vilket innefattar inventering på havsstränder, i fjällen, i gräsmarker och lövskogar samt av fjärilar och humlor. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 120 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 90 säsongsanställda i våra fältinventeringar.
Mer information hittar du på http://www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering
Uppsala och Umeå
Anställningsform
Timavlönad anställning; särskild visstidsanställning. Det innebär att du kommer att erbjudas arbete under kortare perioder under den period som anges nedan under rubriken "omfattning". Du kan acceptera eller tacka nej till varje tillfälle du erbjuds arbete. När du tackar ja till ett eller flera jobbtillfällen ingås en ny anställning för dessa tillfällen.
Omfattning
Anställningen omfattar ungefär 30 timmar under perioden september till oktober 2026.Tillträde
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2026-08-14.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
901 83 UMEÅ Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Avdelningschef för skoglig planering
Dianne Staal Wästerlund dianne.wasterlund@slu.se +46907868450 Jobbnummer
9964262