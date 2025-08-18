Assistent- ge kvalificerat administrativt stöd i arbetet med statsbudgeten
Budgetavdelningen, Finansdepartementet
Är du ansvarstagande, serviceinriktad, och vill jobba i ett team med engagerade kollegor? Här finns ett stimulerande arbete i hjärtat av svensk förvaltning med höga krav på kvalitet, snabb leverans och flexibilitet. Som medarbetare på Budgetavdelningen får du en spännande vardag i en verksamhet som bistår finansministern.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker en assistent till vår assistentgrupp på budgetavdelningen på Finansdepartementet. Som assistent hos oss kommer du ha en central roll i många av de processer som budgetavdelningen ansvarar för. En viktig del i assistentrollen är t.ex. det administrativa arbetet med färdigställandet av budgetpropositionen, den ekonomiska vårpropositionen samt övriga propositioner och skrivelser till riksdagen som avdelningen ansvarar för. Det innebär stundvis ett högt tempo med korta deadlines, och kräver noggrannhet och samarbetsförmåga också under tidspress. I gengäld får du en variationsrik vardag med goda möjligheter att utveckla både dig själv och verksamheten.
Som assistent säkerställer du och bidrar till effektiva administrativa rutiner och stöttar avdelningens medarbetare och chefer med varierande administrativa uppgifter. Du kommer som assistent ansvara för en eller flera enheter. I det dagliga arbetet ingår många olika arbetsuppgifter, såsom personal- och reseadministration, ärendehantering, administration kring ramavtal, fakturahantering, förberedelser inför möten, konferenser och resor, samt att ta fram presentationsmaterial.
Du kommer att arbeta både självständigt och nära tillsammans med övriga kollegor i assistentgruppen på budgetavdelningen. Budgetavdelningen präglas av en stark laganda. Våra ansvarsfyllda uppgifter och vår kunskapsintensiva miljö kräver en god sammanhållning. "Näst finansministern är den viktigaste uppdragsgivaren den kollega som behöver hjälp", sammanfattade en av våra anställda inställningen på avdelningen. En annan anställd beskriver det som "En arbetsplats med högpresterande kollegor men där stämningen är prestigelös och utan vassa armbågar". Som medarbetare hos oss blir du en del av den kulturen.Publiceringsdatum2025-08-18Bakgrund
Du har gymnasieutbildning och fallenhet för service och flexibilitet. Erfarenhet från en roll med liknande arbetsuppgifter är meriterande. Du trivs när det händer mycket. Du är van att få saker att fungera och har öga för både detaljer och helheten. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är van vid och har ett intresse för att arbeta med IT. Du är bekväm med att jobba i Officepaketet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i dokumenthanteringssystem som till exempel SharePoint.
Dina egenskaper
Du är ansvarstagande, serviceinriktad och noggrann samt lyhörd för verksamhetens behov. Vidare är du van att ta egna initiativ och klarar att tidvis arbeta under hög tidspress. Du har ett flexibelt förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Det är en självklarhet för dig att bidra till att assistentgruppens arbete löper på smidigt. Du agerar med gott omdöme och med integritet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tillsvidareanställning inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Olle Rosén på 08-405 90 93. Du är också välkommen att kontakta HR- handläggare Catrine Thudén på 08-405 38 67. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadji Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
