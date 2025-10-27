Assistent till ung kille utanför Kalmar, kvälls tjänst 100%
2025-10-27
Publiceringsdatum2025-10-27
Kunden är en kille, född 2006, som bor med sin familj ca 1,5 mil utanför Kalmar. Kunden behöver aktiv tillsyn och har ett stort omvårdnadsbehov dygnet runt, bl.a. på grund av epilepsi och en oregelbunden sömn. Kunden har inte förmågan att kommunicera verbalt, men genom en enorm utstrålning som syns i hans kroppsspråk, mimik och ansiktsuttryck, visar han tydligt när han är glad, arg eller ledsen. Han visar att han känner igen ansikten och röster, även om han har en nedsatt syn- och hörselförmåga. I skolan och i hemmet är han delaktig, där hjälpmedel som bilder och symboler används, för att förstärka beteenden och kommunikation.
Kunden behöver hjälp med alla grundläggande behov och i ADL-situationer, såsom matning (kunden får sin näringstillförsel via PEG-knapp), medicinering, förflyttningar, samtliga hygiensituationer, av- och påklädning, toalettbesök mm.
Målet är att kunden ska klara av vardagen på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. För att bibehålla sina färdigheter har kunden behov av kommunikation, kontinuerlig stimulering, träning, aktivering, såväl fysiskt som socialt. Som assistent är du delaktig i alla dessa sammanhang.
Om dig:
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent, alternativt annan erfarenhet inom vård och omsorg med barn, eller studerar inom området. Du har barnasinnet kvar, du är glad och positiv och har en framåtanda. Engagemang och ansvarskänsla är andra viktiga egenskaper. Du behöver ha social kompetens och vara pratglad, då konversationen är en viktig del i kundens personliga utveckling. Du behöver även kunna vara lugn och stabil vid en eventuell kritisk situation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du måste vara minst 18 år.
Bakgrundskontroll utförs på de som går vidare i processen.
Specifika egenskaper:
Körkort, rökfri. Pälsdjur finns i hemmet.
Om tjänsten:
Tjänsten är en kvällstjänst på 100%. Arbetstiderna är förlagda både på vardag och helg mellan kl 15-21.
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
