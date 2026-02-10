Assistent till forskningsprojekt om förintelsminnet i Östeuropa
2026-02-10
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker dig som under tre månader med planerad start 1 maj 2026 vill arbeta som projektassistent på heltid inom forskningsprojektet https://portal.
research.lu.se/sv/projects/the-widening-gulf-between-history-and-memory-the-holocaust-and-th/ på Historiska institutionen vid Lunds universitet.
Beskrivning av arbetsplatsen och projektet
Du kommer att ha avdelningen för historia vid Historiska institutionen som din arbetsplats. Det specifika forskningsområde som din anställning ingår i rör förintelseförnekelse och - mer specifikt - ett fenomen som kallas deflective negationism, ett begrepp som myntades av historikern Michael Shafir (1944-2022). Begreppet innebär inte ett direkt förnekande, utan ett försök att minimera det egna folkets ansvar genom att utveckla en form av "selektiv förnekelse" och "komparativ trivialisering". Detta sker genom en omfattande utvidgning av referenser till andra folkmordsfall, vilket reducerar Förintelsen till en episod bland andra våldshandlingar. Med hjälp av begreppet deflective negationism syftar detta projekt till att analysera liknande narrativ i den postsovjetiska delen av Europa - ett område som historiskt utgjort centrum för den ashkenaziska kulturen. Följande punkter beskriver projektets viktigaste mål:
Vad? Projektet undersöker bristande engagemang och strategier för avståndstagande genom att anlägga ett brett jämförande perspektiv på flera postkommunistiska samhällen och deras diasporor.
Varför? Projektet vill visa hur historien vapeniseras. Detta rör sig om akuta politiska frågor som är direkt kopplade till det försämrade säkerhetsläget i Europa.
Hur? Allt detta görs för att kunna upptäcka strategier för deflective negationism, med särskilt fokus på lagstiftning, institutioner och diskurser som möjliggör eller upprätthåller avståndstagande och ansvarsförskjutning.
Vi erbjuder
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen innebär forskningsadministrativt arbete med ryska och vitryska källor. Källorna ska sökas, sammanställas i en kompendium som sedan analyseras. Du ska vara ansvarig för kodning av kvalitativt material inom området rysk och vitrysk folkmordspolitik- och diskurs efter 1945. Dessutom kan det förekomma översättningsarbete av vitryska och ryska källor och delaktighet under löpande möten och evenemang med projektgruppen. Du ska jobba självständigt men i dialog med projektets övriga medlemmar.
Krav för anställningen är:
- Avlagd examen på lägst kandidatnivå av relevans för Östeuropeisk historia eller kulturstudier inom Östeuropa med specialinriktning mot Ryssland och/eller Belarus.
- Förkunskap inom fältet förintelsminnet i Östeuropa
- Mycket goda kunskaper i ryska.
- Förmåga att arbeta självständigt, noggrant och systematiskt
- God samarbetsförmåga
- Erfarenhet av arbete med arkivkällor och med diskursanalys.
Meriterande för anställningen är:
- Kunskaper i vitryska eller andra östeuropeiska språk av relevans för projektet.Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid under tre månader med start 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis samt uppsats eller annat arbete som styrker hur du arbetat kvalitativt med östeuropeisk historia eller kulturstudier inom Östeuropa med specialinriktning mot Ryssland och/eller Belarus.
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Historiska institutionen
Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.
