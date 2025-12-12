Assistent till enheten Mottag inom ekonomiskt bistånd och boende
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-12-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252812
Vi arbetar för att ha en bra stämning på arbetsplatsen, goda skratt, utmaningar, nära ledarskap och stöttande kollegor; det som ger positiv energi på jobbet. Vi är mycket stolta över vår verksamhet och det vi åstadkommer. Som anställd hos oss erbjuds du introduktion, metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.
Enheten Mottag är uppbyggd av sex sektioner med totalt cirka 65 medarbetare. Enheten består av vräkningsförebyggande teamet, nödbiståndsteamet, två sektioner som arbetar med frågor som berör våld i nära relationer, ett boendemottag samt ett mottag som arbetar med ekonomiskt bistånd.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som assistent stöttar du och är behjälplig med administrativa arbetsuppgifter mot hela enheten. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att:
• Göra ekonomiska beräkningar
• Arkivering
• Posthantering
• Dokumentation
• Ta fram statistik
• Skapa avtal
• Besvara förfrågningar från externa aktörer (t.ex. från överförmyndarenheten)Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning samt erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift. För detta arbete krävs också god datorvana.
Det är meriterande om du har:
• Flerårig erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av arbete i systemet Lifecare
• Erfarenhet av arbete med Excel
Som person ser vi att du som söker har hög servicekänsla och har lätt för att skapa fungerande relationer med både kollegor och externa samarbetsparter, samtidigt som du har en förmåga att arbeta självständigt. Du har en förmåga att planera och organisera ditt arbete men med tanke på att uppdraget kan vara fartfyllt så ställer detta krav på att du kan vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. Därutöver ser vi att du är lösningsfokuserad inför de arbetsuppgifter och problem du står inför i arbetet.
Om arbetsplatsen
Tjänsten har placering på Sallerupsvägen 11D.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Linn Kristensson linn.kristensson@malmo.se 0721-687077 Jobbnummer
9640556