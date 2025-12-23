Assistent som vill jobba 50 % till en alert tjej i Sundbyberg
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Letar du efter meningsfullt arbete där du kan göra skillnad som personlig assistent?
Hej!
Jag behöver din assistans för att möjliggöra mitt aktiva liv. Du assisterar mig i det praktiska, från förflyttning mellan hjälpmedel, hygien, måltider, träning, påklädnad, smink till hushållssysslor som städning, tvätt och matlagning. Jag är en aktiv nittonåring och ditt jobb är att ge mig förutsättningar att vara så självständig som möjligt och hjälpa till i min strävan mot att bli mer självständig.
Arbetet är fysiskt aktivt, och du behöver vara trygg, pålitlig och närvarande i stunden, men som även kan vara flexibel och ibland bara finnas till hands utan att alltid behöva vara aktiv.
Jag är din arbetsplats, och därmed kommer du vara med mig där jag befinner mig, exempelvis hemma med familjen, pluggstund på olika ställen eller på utflykt med vänner.
Kvalifikationer/önskemål
Du är en kvinna kring 25 år som är lugn och trygg i dig själv, lyhörd för mina behov och har viljan och intresse att utvecklas. Framför allt så tycker du att det låter kul att frigöra livskraft för en ung smart tjej och vill göra skillnad!
Du pratar bra svenska och kan assistera mig i olika situationer, till exempel vid träning, under aktiviteter med vänner, vid måltider eller i hemmet, alltid med målet att ge mig möjlighet att vara så självständig som möjligt.
Vi söker dig som kan tänka dig arbeta minst 1 år, eftersom vi vill bygga en långsiktig och trygg relation. Det är även meriterande om du har körkort.
Personlig lämplighet är avgörande då du skapar en nära relation med mig och behöver stå upp för mig i alla situationer. Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande men inte nödvändigt.
Tjänsten:
Dagpass, fast schemarad om ca 50 %. Tjänsten kan utökas både i timmar upp till 100% och till andra delar på dygnet om tycke uppstår.
Övrigt: Du får en ordentlig introduktion för att kunna assistera mig på ett tryggt och personligt sätt. Du får kompetensutveckling i form av utbildningar för att både kunna utföra ditt uppdrag och utvecklas i det. Självklart ingår friskvård.
God Assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr/år.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
