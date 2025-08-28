Assistent sökes till ung man med intresse för teater & musik (ca 80 %)
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-08-28
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad i vardagen för en 25-årig man med ett stort behov av assistans - men också med stort hjärta och intresse för livet omkring honom.
Kunden bor i egen lägenhet i centrala Örebro, och hans dagar kretsar kring intryck, närvaro och lugna aktiviteter som konst, musik, fågelkvitter och tid i parkmiljö. Han kommunicerar inte med tal, men använder bilder och tecken - därför är det viktigt att du som assistent är lyhörd, tålmodig och villig att lära känna hans rytm, uttryck och sätt att vara.Det här är en meningsfull roll för dig som tycker om att ge omsorg med precision och närvaro. Vardagen innehåller mycket finmotoriska moment i det medicintekniska och kräver att du har både struktur och känsla. Kunden är extremt infektionskänslig, vilket gör att du måste ha mycket god hygien och vara noggrann i allt du gör.
VI SÖKER DIG SOM:
- Har erfarenhet av eller intresse för arbete inom vård och omsorg
- Är lugn, trygg, inkännande och har tålamod
- Trivs med att jobba praktiskt och nära, i en miljö där detaljer gör skillnad
- Har god fysik och är inte rädd för att ta i
- Har god hygienrutin och förståelse för medicinska risker
- Vill bidra till ett meningsfullt liv för en person med stora behov men också mycket personlighet
- Erfarenhet av teckenkommunikation, sondmatning eller liknande är meriterande - men inget krav
OM KUNDEN
- 25 år, ung vuxen
- Ryggmärgsbråck och CP-skada (använder rullstol)
- Andningssvårigheter
- Intellektuell funktionsnedsättning (motsvarande nivå 3-5 år)
- Har sond och kateter
- Använder teckenkommunikation och bildstöd
- Behöver hjälp med all personlig omvårdnad, förflyttningar och aktiviteter
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Dag, kväll, natt och helg enligt schema.
Tjänstgöringsgrad: ca 80 %, med möjlighet till fler eller färre timmar i dialog.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Om det känns rätt för oss båda finns det möjlighet att börja omgående.
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2025-09-30 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ASJUN25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9480110