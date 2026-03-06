Assistent sökes till trevlig kvinna i Södra Sandby - Start omgående
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-03-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alter Assistans AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Höör
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Är du en positiv, driven och engagerad person som brinner för att arbeta med människor? Vi söker nu en energisk och driftig assistent till en härlig kvinnlig kund i Södra Sandby. Arbetspassen är förlagda över ett dygn. Ca 5-6 dygn förlagda på 4 veckor, samt extra vid behov.
Om rollen:
Plats: Södra Sandby
Arbetstid: Dygnspass, extra vid behov
Start: Omgående
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och ett genuint intresse för att arbeta med människor
Tycker om att laga god mat, testa nya recept, lyssna på musik och gå på konserter
Är ansvarsfull, pålitlig och kan arbeta både självständigt och i team
Är lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men inte ett krav
Inte är känslig för rök då kunden röker inomhus.
Vad vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med en härlig kund
Flexibla arbetstider
Stöd och utvecklingsmöjligheter inom vård och omsorg
Utvecklingsmöjliheter såsom gruppledarskap
För rätt person kan detta bli drömjobbet med fina utvecklingsmöjligheter.
Kunden ser gärna kvinnliga sökande. Om du känner att detta är något för dig, tveka inte att skicka in din ansökan!
Så här ansöker du:
Skicka din ansökan via mejl. Viktigt att du anger 79 som referens! Bifoga både CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan, vi rekryterar löpande!
Alter Assistans ambition är att vara nära. Vår organisation bygger på närhet till våra kunder och medarbetare.
Tillsammans planerar, utvärderar, genomför samt förbättrar vi kundens situation. I detta är närheten en stor fördel och korta beslutsvägar är en förutsättning för omedelbara insatser och korrekta beslut. Desto närmare man är kunden ju större insikt har man i de behov som finns som finns och vardagens beslut blir lätta att fatta för såväl assistenter som våra gruppledare.
Tillgängligheten är stor och man har som medarbetare en stor kunskapsbank att ta del av. Det är en trygghet i vardagen att finnas nära den kompetensen.
Vi finns där våra kunder finns. Vi kommer dit vi behövs. Vår organisation är platt och beslutsvägarna är korta, därför har vi råd att anställa duktiga assistenter och ge dem rättvisa löner.
Som anställd hos Alter Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och generös friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: asa@alterassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "79". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000) Jobbnummer
9781817