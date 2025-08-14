Assistent sökes till tjej i 20års åldern på södra Gotland
2025-08-14
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu en assistent till tjej i 20 årsåldern bosatt straxt utanför Hemse på söra Gotland.
Vi söker någon som vill jobba extra Fredagar 8-17
Vår kund har inget tal, hon kommunicerar med tecken. Du som söker skall ha erfarenhet av det.
Vår kund gillar att pussla, titta på film och pyssla
Vår kund har epilepsi.
Djur finns i hemmet.
Kökort och bil är ett krav eftersom kund är bosatt utanför kollektivtrafiklinje.
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
Vi har förmånen att ha vår egen jurist som arbetar 100% på vårt kontor. Hon heter Ida och hjälper dig som önskar hjälpa att söka assistans men är även behjälplig för de kunder som redan har assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
