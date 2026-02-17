Assistent sökes till tjej i 20års åldern på södra Gotland
2026-02-17
Vi söker nu en personlig assistent till en tjej i 20-årsåldern som är bosatt på södra Gotland. Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Omfattning: Extraarbete
Arbetstid: Fredagar kl. 08.00-17.00 Företaget
Kunden har inget tal och kommunicerar med tecken, därför är det ett krav att du som söker har erfarenhet av teckenkommunikation.
Hon tycker om att:
Pussla
Titta på film
Pyssla
Kunden har epilepsi, vilket innebär att du som assistent behöver vara trygg och uppmärksam i ditt arbete. Övrig information
Djur finns i hemmet, så du bör inte vara allergisk eller djurrädd.
Körkort och tillgång till bil är ett krav, då kunden bor utanför kollektivtrafikens linjer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av teckenkommunikation
Är lugn, ansvarsfull och lyhörd
Är bekväm med att arbeta i hem där djur finns
Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
Vi har förmånen att ha vår egen jurist som arbetar 100% på vårt kontor. Hon heter Ida och hjälper dig som önskar hjälpa att söka assistans men är även behjälplig för de kunder som redan har assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Fanny Carlsson jobb@assistanspagotland.se
