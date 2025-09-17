Assistent sökes till tjänst på 100% i Huddinge/Stuvsta
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2025-09-17
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Med glimten i ögat och ivriga steg...
Charmar han alla som kommer i hans väg!
Särnmark söker nu en personlig assistent på deltid till Micke, Din ålder bör ligga mellan 25 och 50 år.
Jag som behöver assistent är en social kille 50 plus. Mitt funktionshinder (autism/utvecklingsstörning) gör att jag behöver hjälp med det mesta i min vardag. Jag bor i egen lägenhet som jag sköter med hjälp av mina assistenter. Vardagarna tillbringar jag och min assistent på dagcenter. På fritiden tycker jag om att gå ut och göra saker med mina assistenter, t.ex restaurangbesök, bowling, utflykter mm.
Du som söker ska vara empatisk, lyhörd och ha förmåga att tänka dig in i min situation. Andra egenskaper som är viktiga är att Du är social, initiativrik och framförallt en person med "lite fart i". Det är bra om Du har erfarenhet av autism, men det är inget krav.
Vill du arbeta med en mycket sympatisk kille så har vi ett jobb för dig.
Du kommer att få följa med honom till daglig verksamhet på torsdagar och fredagar. På helger är ni två assistenter och gör något roligt tillsammans.
Det är dock ett krav att Du kan tala och förstå svenska väl då Du hjälper mig med kommunikationen.
B-körkort med vana för manuell växellåda är ett krav.
Arbetstiderna varierar och kommer se ut enligt följande:
Jämn vecka:
onsdag: 15:30-22:00
torsdag: 08:00-22:00
fredag: 08:00-16:00
Ojämn vecka:
onsdag: 15:30-22:00
torsdag: 08:00-22:00
fredag: 08:00-22:00
lördag: 10:00-22:00
Söndag: 10:00-16:00
Tjänsten är på 100%.
Vi söker dig osm är intresserad och har möjlighet att såväl arbeta dag, kväll och helg.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9514345