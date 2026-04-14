Assistent sökes till självständigt liv med hundar och variation i vardagen
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping
2026-04-14
Jag är en kvinna 40+ som lever ett aktivt och självständigt liv tillsammans med mina två hundar. De är en stor del av vardagen och följer med i det mesta - med starka åsikter om både rutiner och sällskap
Om uppdraget
Det här är ett arbete som utgår från service och samarbete i vardagen. Jag sköter själv mitt liv, mina beslut och min kommunikation, och du finns som stöd när det behövs.
Rollen är inte vårdande eller styrande, utan handlar om att vara en praktisk och pålitlig resurs i olika situationer. Introduktion ges för att vi ska hitta ett tryggt och fungerande arbetssätt tillsammans.
Du behöver vara bekväm med att "sitta i baksätet", kunna ta det lugnt utan att bli långsam och samtidigt vara uppmärksam när det behövs.
Vem jag söker
Jag tror att du passar bra om du:
Har körkort och är trygg i bilkörning i olika situationer
Är stabil, lyhörd och har en naturlig respekt för integritet
Har god hundvana och kan ta ansvar för både promenader och vardaglig skötsel
Har ordnat med eventuell djurpassning under arbetstid om du själv har djur
Är bekväm med varierande arbetsuppgifter i hemmet samt visst personligt stöd
Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift
Inte röker
Har god fysisk kapacitet för ett aktivt arbete
Miljön är doftkänslig. Det innebär att starka dofter som parfym och hårspray inte fungerar, och att eventuella dofter behöver vara mycket diskreta.
Arbetet innebär variation och kan ibland innehålla resor, både kortare och längre.
Arbetstid enligt rullande schema över 4 veckor
Dygnspass företrädelsevis , även helg (varannan) och storhelg
Omfattning 75 % + jour
Tillträde i maj med introduktion innan start, och tjänsten löper vidare som en del av ordinarie verksamhet under och efter sommarperioden. Det ses som en stor fördel om du har möjlighet att arbeta även under semesterperioden.
Jag vill gärna att du berättar om dig själv i ett personligt brev, senast den 14 maj. Tidigare erfarenhet är mindre viktigt än vem du är och hur du fungerar i rollen.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121830".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
553 16 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
