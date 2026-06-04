Assistent sökes till pojke i Täby vid behov
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-06-04
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Vi utökar vårt team och söker nu en trygg, inkännande samt ansvarstagande personlig assistent till en 12-årig pojke som bor tillsammans med sin familj och har assistans både i hemmet och i skolan.
Pojken har omfattande funktionsnedsättningar och epilepsi, vilket gör att han behöver mycket stöd och tillsyn i sin vardag. Han kommunicerar främst genom kroppsspråk och närvaro, och det är därför viktigt att du som assistent är lyhörd, tålmodig och vill lära känna honom för att förstå hans signaler samt behov. Trygg beröring och fysisk närhet är en viktig del i hans vardag.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Du stöttar honom i alla delar av dagen, bland annat med:Omvårdnad, hygien samt på- och avklädning
Närvaro och stimulans
Matsituationer (sond kan förekomma)
Tillsyn och stöd i samband med epilepsi
Vi söker dig som:Är lugn, snäll, ansvarstagande och ordningsam
Kan arbeta självständigt men också samarbeta med familj och personal
Vågar fråga och är trygg i att be om stöd vid osäkerhet
Meriterande:Erfarenhet av arbete med barn
Erfarenhet av funktionsnedsättningar, epilepsi eller sond
Utbildning i HLR och/eller FFT
ÖvrigtArbetstider: dag, kväll och natt
Rökfri
Körkort är inget krav
Tidigare erfarenhet är inget krav, men ses som meriterande om du har bakgrund inom vård och omsorg eller arbete med barn. Du behöver ha goda kunskaper i svenska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett genuint intresse för att skapa trygghet, kontinuitet och goda relationer. Eventuellt kan anställningen ge möjlighet till fasta pass längre fram så vi ser gärna att du vill arbeta långsiktigt.
Känner du igen dig i beskrivningen - då kanske det är just dig vi söker.
Var: Täby & Danderyd
Anställningsform: Timanställning, extra vid behov. Men kan bli aktuellt med fasta pass längre fram.
Att arbeta på God Assistans innebär:God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten kan du hitta här; Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 74 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9947526