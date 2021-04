Assistent sökes till man i södra Stockholm, sommar 50-100% - Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-08Jag är en 40-årig man som bor i södra Stockholm som nu söker dig som vill bli min assistent, främst under sommaren men även assistera under hösten som timvikarie eller med några fasta pass per månad. Förutom att du, liksom jag tycker om ett aktivt liv är det bra om du har kunskap och erfarenhet av autism och intellektuell funktionsvariation. Som min assistent hjälper du mig att konkretisera/tydliggöra dagarna med bland annat bildstöd. Du ska ha lätt för att samarbeta med andra eftersom jag oftast har dubbelassistans. Dagar då jag upplever ökad stress och känner mig orolig utövar du ett lågaffektivt bemötande mot mig och då brukar allting kännas bra igen.Tjänst:Under sommaren arbetar du 50-100 % vid ordinarie assistenters semester. Arbetet är förlagt dag, kväll och helg.Resterande del av året arbetar du några regelbundna pass i månaden samt extra vid behov.Tillträde snarast. Betald introduktion.Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Jag hoppas på en fin sommar tillsammans!Vid frågor om denna tjänst, vänligen uppge referensnummer 1688.Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.Läs mer om oss på JAG.SEVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-04-08Individuell lönesättningFriskvårdsavtalSista dag att ansöka är 2021-05-08Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB5678523