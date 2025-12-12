Assistent sökes till konst- och matälskande livsnjutare i Askim
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Hej!
Jag är en man i 40-årsåldern som, efter att ha fått en stroke för drygt fyra år sedan, nu söker en engagerad och nyfiken personlig assistent som vill vara med och göra vardagen både enklare och roligare.
Jag använder rullstol och min talförmåga är lite grötig, men när man lär känna mig fungerar kommunikationen fint. Jag har en stor passion för mat och vin, konst och design - och jag är sådär lagom social av mig. Tidigare jobbade jag som grafisk designer och idag målar jag gärna varje dag. Du får gärna kika in på min Instagram: HG_in_art.
Förutom konsten tycker jag om att gå på fotbollsmatcher (GAIS i mitt hjärta!), umgås med min familj och njuta av vardagslivet. Jag bor i hus i Askim tillsammans med min sambo, vår fyraåriga dotter och en hungrig katt som gärna gör sig hörd.
Vem söker jag?
Jag letar efter dig som:
• Är positiv, pratglad och nyfiken på människor
• Ser möjligheter istället för hinder
• Gillar att ta initiativ och komma med egna idéer
• Kan stötta mig både praktiskt i vardagen och i mina kreativa projekt
• Vill hjälpa mig att vara en aktiv pappa - exempelvis genom att hämta på förskolan ibland
Du kommer att vara ett viktigt stöd i allt från vardagsbestyr till träning och kreativt skapande. Körkort är ett plus, men inget krav. Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
• Omfattning: Vikarie vid behov
• Arbetstider: Framför allt dagtid (kl. 08:00-17:00), ibland kvällar och helger
• Plats: Askim, Göteborg
Låter det här som något för dig? Välkommen att höra av dig - jag ser fram emot att hitta rätt person att dela vardagen med!
Tjänstens tillträde är omgående. Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Passal Assistans erbjuder alla anställda anpassade utbildningar, friskvårdsbidrag mm.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 1131
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9640697