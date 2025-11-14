Assistent sökes till kille med Epilepsi i centrala Tärnsjö.
2025-11-14
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Är du redo för något stort?
Är du redo att kliva in i en roll där du verkligen kan göra skillnad? Vi letar efter en stjärna för positionen 20251114-1369 i Heby, Sverige! Ja, det där numret låter kanske som en Star Wars-droid, men tro oss, det är mycket coolare än så.Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
I vår glada lilla hörna av världen har vi skapat ett arbetsklimat som är lika varmt och inbjudande som en kopp varm choklad på en kall vinterdag. Du får chansen att arbeta med ett gäng fantastiska människor som är både passionerade och fulla av energi (vi är också riktigt bra på att bjuda på fika!).
Vad du kommer att göra
Som vår nya lagmedlem kommer du att få vara med om spännande utmaningar och projekt. Oavsett om du gillar att analysera data, utveckla idéer eller bara tycker om att ge kunderna den bästa upplevelsen någonsin, har vi något för dig!
Vad vi söker
• Utbildning: Du har ett huvud fyllt med kunskap och är inte rädd för att dela med dig av den.
• Erfarenhet: Du har varit ute i arbetslivet och har en del erfarenhet i ryggsäcken. Var kreativ, teamspelare och redo för en fartfylld arbetsmiljö!
• Kunskap: Du är en problemlösare på hög nivå och kan navigera genom komplexa utmaningar med en nypa humor.
Varför Heby?
Heby är inte bara en plats, det är ett ställe där folk ler lite extra åt varandra och säger "hej" på gatan. Det är som en liten godisbutik där varje arbetsdag är fylld med färgstarka möjligheter (minus sockerkickarna, såklart!).
Ta chansen!
Så, om du är redo för den här supercoola möjligheten, tveka inte! Kom och var med i vårt team där varje dag är en ny möjlighet att skratta, lära och växa. Vi kan knappt vänta på att träffa dig!
Ses snart?
Är du redo för ett hjärtligt uppdrag?
Letar du efter en möjlighet där du verkligen kan göra skillnad? Vi söker en personlig assistent för en ung autistisk kille i charmiga Tärnsjö, Sverige. Låt oss säga att det här jobbet är lika mycket om hjärta som det är om handling!Om företaget
I vår lilla del av världen är vi lika varma som en fika med vänner. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig hemma och där mänskliga relationer står i centrum. Häng med oss så får du se vad vi menar!
Vad du kommer att göra
Som personlig assistent kommer du att vara med och skapa en vardag fylld av glädje och trygghet. Du kommer stödja och hjälpa med dagliga aktiviteter, allt från en rolig matlagningsstund till att utforska nya intressen tillsammans.
Killen går på daglig verksamhet 2 dagar i veckan och då är arbetspassen förlagda mellan 15:00-ca.08:20 med väntetid under natten. Kan förekomma dygnspass på helgerna och dagar då han inte är på DV.
Vad vi söker
• Utbildning: Du har en kunskapstörst och är redo att lära dig mer - både på jobbet och i livet.
• Erfarenhet: Du har erfarenhet av att jobba med människor och är en naturlig problemlösare. Du ser lösningar snarare än problem.
Du måste kunna hålla fokus på kunden hela tiden då det finns fallrisk, kunden har Epilepsi, så har du erfarenhet av det är det ett stort plus.
• Kunskap: Du är en omtänksam person som kan navigera genom komplexiteter med empati och ett gott skratt.
Har du erfarenhet att jobba med pecs-bilder eller kan tecken som stöd ser vi det som merit
Varför Tärnsjö?
Tärnsjö är en plats där gemenskapen blomstrar. Här hälsar folk på varandra med ett extra brett leende och varje gata erbjuder en liten bonus av vänlighet. Helt klart något utöver det vanliga!
Våga ta steget!
Så, om du är redo att ta dig an denna meningsfulla och roliga utmaning, titta inte tillbaka - joina vårt team där varje dag är en chans att inspirera och växa tillsammans. Vi ser fram emot att mötas över en kopp kaffe och dela livets små under!
Ses vi snart i Tärnsjö?
Lön enligt kollektivavtalet
Intervjuer kommer ske löpandes.
Har du ytterligare frågor om uppdraget ange 20251114-1369.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt kollektivavtalet Vårdföretagarna Branch:G Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9605860