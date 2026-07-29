Assistent sökes till en ung, busig tjej! (Fast tjänst, vaken natt 97,5%)
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-07-29
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
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, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Om tjänsten:
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad, varje dag? Vi söker nu personliga assistenter till en härlig snart 13-årig tjej med mycket humor och livsglädje.
Tjänsten är en natt-tjänst på 97,5% med arbetspass kl. 19:00–07:00.
Arbetet sker med dubbelbemanning, vilket innebär att du arbetar tillsammans med en kollega. Samtidigt kan det vid enstaka tillfällen förekomma att du behöver arbeta självständigt.
Du behöver kunna påbörja inskolning så snart som möjligt.
Om henne:
Hon är en glad och busig tjej som tycker om att vara i skolan och på fritids. Musik, pyssel och lek är stora favoriter! För att få vardagen att fungera behöver hon stöd i alla moment, såsom personlig hygien, påklädning, kommunikation, måltider, träning och omvårdnad.
Hon uppskattar när man hittar på roliga saker tillsammans, men också när man kan vara en trygg och stabil person vid hennes sida.
Om dig:
Vi söker dig som är kvinna och som har en varm och positiv personlighet. Du är trygg i dig själv, har tålamod och kan möta olika situationer med lugn och flexibilitet.
Du har lätt för att skapa kontakt, är lyhörd och uppmärksam på andras behov. Att kunna bjuda på sig själv och ha nära till skratt är en stor tillgång i detta jobb.
Flickan har dubbelassistans, vilket innebär att du arbetar tillsammans med en kollega. Samtidigt är det viktigt att du känner dig trygg i att arbeta självständigt när situationen kräver det.
Vi ser gärna att du:
Har körkort
Har möjlighet att följa med på resor i tjänsten
Trivs med att arbeta både i team och självständigt
I rollen som personlig assistent kommer du att:
Stötta i alla vardagliga moment, både i hemmet, skolan och på fritiden
Säkerställa att dagliga rutiner genomförs på ett tryggt och strukturerat sätt
Ge omvårdnad och stöd i olika situationer
Delta i lek, aktivitet och träning
Bidra till en trygg, rolig och meningsfull vardag
Utföra viss dokumentation
Det är meriterande om du har erfarenhet av sondmatning och hjälpmedel.
Vi erbjuder:
Du får ett viktigt och givande jobb där ingen dag är den andra lik, samtidigt som tydliga ramar skapar trygghet. Vi lägger stor vikt vid personkemi och att det ska kännas rätt, för alla.
Arbetsplats: Östersund/Brunflo Publiceringsdatum2026-07-29Övrig information
Tjänsten riktar sig till kvinnliga sökande
Du behöver kunna tala, läsa och förstå svenska
Hund finns i hemmet Om företaget
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter.
Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963)
Bangårdsgatan 15 A (visa karta
)
831 57 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Assistans Östersund Jobbnummer
10015356