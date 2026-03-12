Assistent sökes till aktiv, yrkesverksam kvinna
Personlig assistent sökes - dygnspass (ca 72 %) norr om Stockholm
Jag är en kvinna i 35-årsåldern som bor norr om Stockholm. Till vardags arbetar jag som kurator inom vården. På fritiden har jag ett stort intresse för odling och spenderar gärna tid på min kolonilott.
På grund av en muskelsjukdom använder jag personlig assistans dygnet runt och söker nu en personlig assistent som kan arbeta dygnspass.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Arbetspassen är förlagda som dygnspass 07.00-07.00 med jour under natten.
Tjänsten omfattar sex dygnspass per månad, vilket motsvarar cirka 72 % av heltid.
Den aktuella schemaraden ser ut enligt följande:
Tisdag
Söndag
Fredag
Tisdag
Måndag
Lördag
Du kommer att assistera mig i min vardag - både på arbetet, under fritidsaktiviteter och i hemmet.
Om dig
Jag söker en person som är:
lyhörd och trygg i sig själv
bekväm med att vara en bakgrundsperson
flexibel och har hög arbetsmoral
Vi är en liten arbetsgrupp och det är viktigt att samarbetet fungerar väl.
Många av mina assistenter kombinerar arbetet hos mig med exempelvis konstnärlig verksamhet eller eget företagande.
Jag ser helst att du är kvinna och ungefär i min egen ålder.
Vid förflyttningar använder jag en manuell förflyttningsteknik som du får lära dig under introduktionen. Det är därför viktigt att du är i hyfsat god fysisk form.
Anställning
Anställningsform: visstid så länge uppdraget varar
Arbetsgivare: Aberia
Kollektivavtal: VårdföretagarnaSå ansöker du
Skicka din ansökan till:personligassistentjobb@gmail.com
Ange "Personlig assistent hos Emma" i ämnesraden.
Rekrytering sker löpande.
Sök endast tjänsten om du har för avsikt att stanna en längre tid.
Om du inte hör något från mig inom två veckor har jag valt att gå vidare med andra kandidater.
Ett krav för anställning är att du är fullvaccinerad mot covid-19.
Om Aberia
Att arbeta hos Aberia innebär att du har:
en närvarande chef
arbetsledning i ditt dagliga arbete
handledning
kollektivavtal
friskvård
utbildningsmöjligheter
Aberia har arbetat med personlig assistans sedan 2001. Våra kunder finns i hela Sverige och är barn, unga och vuxna. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Så ansöker du
