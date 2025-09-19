Assistent sökes till 26-årig tjej - 75% vikariat i centrala Göteborg
2025-09-19
Vill du göra skillnad i någons vardag samtidigt som du får ett varierande och meningsfullt arbete? Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent på 75% i ett drygt årslångt vikariat - med start i november.
Om mig
Jag är en social, aktiv och glad 26-årig tjej som bor tillsammans med mina föräldrar i Linnéstaden, mitt i centrala Göteborg. På grund av min funktionsnedsättning, Retts syndrom, behöver jag omfattande stöd i vardagen. Jag är rullstolsburen och behöver hjälp med det mesta praktiska - allt från personlig omvårdnad till kommunikation och fritidsaktiviteter.
Eftersom jag saknar verbalt tal kommunicerar jag med hjälp av tolkning från dig som assistent, och ibland med hjälp av ett ögonstyrt kommunikationsverktyg som heter PODD. Jag tycker om när det händer saker! Några av mina intressen är ridning, musik, film och att fika på stan.
Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på 75% med start 25 november 2025 och pågår till 31 januari 2027. Du kommer att arbeta enligt ett rullande 4-veckorsschema med arbetstider förlagda till både vardagar och helger, dag- och kvällspass, men inga nätter.
Exempel på arbetstider:
• Vardagar: ca 13.00-20.30
• Helger: ca 10.00-18.00
Du kommer även att arbeta extra vid behov utöver schemat.
Vem söker vi?
Det här jobbet passar dig som:
• Är ansvarstagande, nyfiken och gillar att vara aktiv
• Gärna studerar och söker ett meningsfullt extrajobb vid sidan av studierna
• Är öppen för att lära dig alternativa kommunikationsmetoder - erfarenhet av PODD är meriterande men inget krav
• Inte är rädd för eller allergisk mot hästar (vissa pass sker på ridskola)
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som personlig assistent - det viktigaste är att du har en positiv inställning, vilja att lära och ett engagemang i att ge stöd utifrån mina behov och intressen.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med din assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 2045A
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9517672