Assistent sökes till 18-årig kille i Malmö, kvälls & helgjobb
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hemma hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Vi har kunder i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och jobbet är både varierande och händelserikt. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker nu dig som vill jobba hos vår 18-åriga kund som bor i centrala Malmö tillsammans med sin familj. Kunden är rullstolsburen och har en intellektuell funktionsnedsättning. Han behöver hjälp med bland annat förflyttningar, personlig hygien, träning, hjälp vid matsituationer etc. Han tycker om att vara ute på promenader, gå och bada och göra andra utflykter. Som assistent är du även hans språkrör vid sociala sammanhang då han behöver hjälp och stöttning i sin kommunikation med andra. Som assistent hos denna kund arbetar du eftermiddagar, kvällar och helger och är behjälplig både i hemmet och vid olika aktiviteter utanför hemmet. Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra
förstår och behärskar det svenska språket väl
är lekfull och social och har en vana av att jobba med barn/unga sedan tidigare
är rökfri
är simkunnig och kan gå och bada tillsammans med kund
har körkort
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Fast schemarad på ca.40 %
Arbetstider: Kl.15.45-22.00 på vardagar och kl.07.00-17.00 / 14.00-22.00 på helger
Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregister sker innan anställning.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2025-01-18
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Josefin Sandberg, verksamhetschefjosefin.sandberg@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Madeleine Jönsson madeleine.jonsson@frosunda.se 0101303249 Jobbnummer
9654768