Assistent med körkort sökes till en man med ryggmärgskada.
2026-01-15
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Söker nu nya medarbetare som kan börja omgående men söker även sommarvikarier.
Ett krav är att du har körkort då du kör min bil när jag ska till jobbet. Du behöver ej ha tillgång till egen bil då man kan åka lokaltrafik hem till mig.
Jag är en man som är ryggmärgsskadad efter en olycka och är förlamad från axlarna och nedåt, jag har dock viss rörlighet i vänstra armen. Jag behöver all hjälp i min vardag tex.
• Av- och påklädning
• Förflyttningar
• Toalettbesök
• Hygien, samtliga moment
• Träning/stretchning enligt schema
• Intag av mat/matas
Jag arbetar måndag - fredag som lärare i biologi på SLU och behöver hjälp med att öppna dörrar, få mig på plats vid skrivbordet och alla hjälpmedel arrangerade så att jag kan utföra mitt arbete. Jag kan även behöva hjälp med att plocka fram- och bläddra i böcker/papper.
När jag föreläser så behöver jag din hjälp att få igång utrustningen ( efter mina instruktioner ) samt att vara mig behjälplig att byta powerpointbild ( ett knapptryck ). Resor i tjänsten med tillhörande övernattning förekommer ett par tillfällen per år och då är det självklart att du som assistent följer med vid dessa tillfällen.
I hemmet kommer du få hjälpa mig att utföra min del av hushållet ex disk, städning mm.
Ett av mina största intressen är min trädgård, så gillar du att vara utomhus är detta ett uppdrag som kommer passa dig.
Under sommarhalvåret så kommer du således att hjälpa mig med sådd, ogräsrensning, plantering, klippning, vattning mm. . Vintertid får du utföra min del av sandning och snöskottning så bra om du har god fysik.
Följande krav på dig som söker:
- 25 år eller äldre
- Körkort och god vana av att köra bil
- Mycket bra svenska i tal och skrift då du behöver kunna ta mina instruktioner.
- Du är rökfri ( undantag kan medges om det inte påverkar mig avseende tillgänglighet och röklukt )
- Du är ej allergisk mot katt ( katt finns i hemmet )
- Du är ej allergisk mot gräs ( med anl av mitt stora trädgårdsintresse så är vi utomhus en hel del )
• Erfarenhet av vårdrelaterat yrke är önskvärt men ej ett krav.
Arbetspassen:
Arbetspassen är förlagda som dygnspass dvs man börjar kl 08:00 och slutar kl 08:00 följande dag, alla pass måndag - söndag ser likadana ut. Du kommer arbeta varannan helg. På natten har man 5,5 tim jour då man som assistent sover i ett eget sovrum.
Intervjuer kommer ske löpandes.
Lön enligt kollektivavtal.
Frågor om annonsen uppge ID 20260115-1067
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
