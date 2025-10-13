Assistent jobb till en glad tjej! Vikariat ca 76%. Refnr: 228-2025
2025-10-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MejDej-kooperativet i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Jag är en tjej på 39 år med en CP-skada. Jag är pigg och glad och tycker om att hitta på olika saker, som att gå på konserter, bio och jag utmanar gärna mina assistenter i bowling. Mina assistenter är även med mig på jobbet på dagarna.
Jag behöver assistans för att leva ett gott liv. Jag bor i egen lägenhet mitt i centrala Kristianstad.
Jag söker en personlig assistent för ett gravvik på 76% med start december och som är planerad att pågå minst under ett år.
Du som söker ska:
Ha positiv livsåskådning
Ha lätt för att samarbeta med mina övriga assistenter
Ha körkort eftersom jag har en egen bil som mina assistenter kör.
Vara lugn och ansvarstagande
Vara självständig och kunna jobba ensam med mig
Kunna jobba dygnspass
Jag lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utbildning och erfarenhet är meriterande.
Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 228-2025.
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Låter detta intressant och du är en tjej över 24 år, ser jag fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "228-2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
, http://www.mejdej.se
290 30 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112 Jobbnummer
9553412