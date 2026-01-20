Assistant Trade Analyst till Italian Trade Agency
2026-01-20
Har du kunskaper i det italienska språket och vill arbeta administrativt samtidigt som du har kontakt med kunder och leverantörer? Trivs du i en miljö med varierande arbetsuppgifter där du varje dag får bemöta kunder och kollegor med förstklassig service? Då har vi jobbet för dig! Sök rollen som Assistant Trade Analyst redan idag och bli en viktig del av Italian Trade Agency i Solna, Stockholm! Detta är ett 1 månads konsultuppdrag på heltid från oktober till november 2024.Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Italian Trade Agencey har som målsättning att främja affärsrelationerna mellan Italien och Sverige. De erbjuder tjänster i form av service och rådgivning till företag och organisationer. De kan hjälpa företag med att hitta partners, identifiera nya produkter och tjänster samt hjälpa till med etableringar.Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter som Assistant Trade Analyst kommer främst vara att arbeta med allmänt kontorsarbete och handläggning och se till att den dagliga administrationen löper på smidigt. Utöver det kommer du att ge administrativt stöd till chefer och andra medarbetare och ha kontinuerlig kontakt med externa leverantörer. Du kommer främst att arbeta från ljusa, fräscha och moderna lokaler i Solna - såklart med gott italienskt kaffe!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Stödja trade analysts vid Stockholmskontoret med att organisera marknadsföringsaktiviteter och mässor.
* Assistera i kontakten med svenska operatörer och italienska företag via telefon och e-post för att främja affärskontakter.
* Uppdatera listor över lokala ekonomiska aktörer.
* Samla in statistik om italiensk-svensk utrikeshandel.
* Skriva pressmeddelanden om viktiga ekonomiska händelser.
* Rapportera om de mest betydelsefulla produktionssektorerna.
Vem söker vi?
Till rollen som Assistant Trade Analyst söker vi framförallt dig som är en social och organiserad person som motiveras av att ha diversifierade arbetsuppgifter och att få jobba med människor.
* Tidigare erfarenhet av trade är meriterande.
* Flytande svenska och engelska.
* Goda kunskaper i italienska.
* God kännedom om Office-programmen och generellt god förmåga att använda olika applikationsprogram.
* Intresserad?
