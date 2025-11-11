Assistant Grocery Store Manager foodora market - Stockholm
Foodora AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Foodora AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
foodora market fortsätter att växa, utvecklas och expandera i ett extremt snabbt tempo! Vi bryter just nu ny mark för hela dagligvaruhandeln. Vi tillhandahåller så kallade Dmarts (darkstores) och ser till att våra kunder, utifrån ett brett sortiment av livsmedel, får sina varor inom minuter. Häftigt va?
Vi söker just nu en Assistant Grocery Store Manager till foodora market i Stockholm. Den ena dagen kommer inte vara den andra lik, det är något vi kan garantera! Hos oss kommer du visa och lära våra medarbetare hur de på bästa sätt utför sitt arbete i en livsmedelsbutik och hur de kan arbeta effektivt och smart inom varuplock. Vidare stöttar du butikschef med schemaläggning av personal, hålla motiverande samtal och ansvarar för rekrytering av plockare. Om du också drivs av budgetarbete, logistik och varubeställningar kommer du säkerligen trivas i denna roll. Känner du dig redo att kliva in i en ny ledande position hos oss? Då blir vi nog en bra match för varandra! foodora market är en gamechanger och vi hoppas du vill vara med på vår fortsatta resa!
VAD DU KOMMER (MEN INTE UTESLUTANDE) ATT GÖRA
Stötta butikschef i det övergripande ansvaret för butikens drift och dess dagliga verksamhet
Stötta butikschef i att leda och fördela arbetet, coacha och lära upp butikens team och tillsammans arbeta för att skapa både en trivsam arbetsplats samt optimera butikens resultat
Assistera butikschef i genomförandet av livsmedelssäkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete, personalmöten, medarbetarsamtal, personaladministration med mera
Assistera butikschef i att leda och planera det löpande arbetet med både personal och budgetuppfyllelse, inklusive bemanning, schemaläggning, rekrytering, varubeställningar och lagerhållning
VEM DU ÄR
Ansvarstagande - Då detta är en nysatsning och du kommer att driva butiken ser vi att du trivs i en ansvarstagande roll.
Prestigelös - Du kommer få göra högt och lågt, så prestigelös hoppas vi att du är!
God samarbetsförmåga - Eftersom du kommer att ansvara för ditt team i butiken tror vi att du är en riktig stjärna när det kommer till att skapa goda samarbeten.
Flexibel - Vi är ett snabbrörligt företag, så vi hoppas att du trivs i en (extremt) snabbt föränderlig miljö! Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Kanske har du tidigare någon erfarenhet som biträdande butikschef, lageransvarig, arbetsledare eller kanske har du arbetat i butik/lager och vill ha ytterligare ansvarsområden?
Du är en mästare när det kommer till effektivitet inom varuplock vilket du mer än gärna coachar personal inom.
Det är meriterande om du haft personalansvar.
Har du en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning ses det som en merit.
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet inom livsmedelsbranschen.
Du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Vår urvalsprocess är löpande och annonsen kan plockas ner innan rekryteringsprocessen är klar, om vi har gått vidare till screening- eller intervjufasen.
Vår rekryteringsprocess kommer innehålla följande:
Intervju - Låt oss lära känna varandra lite bättre!
Referenskontroll - Nästan där!
Bakgrundskontroll - Sista steget innan vi blir kollegor. VILKA VI ÄR Vi är foodorians, ett drivet och glatt gäng av matälskare som är hungriga på att skapa framtidens LMD* tjänst! Våra kärnvärden hjälper oss nå dit vi vill: We win together as one team, We are fueled by diversity, We move at supersonic speed, We own it och We dare to always go further. Vi är människor från olika bakgrunder med olika erfarenheter, åsikter och idéer. Detta är en självklarhet för oss, då vi helt och fullt tror att mångfald är grunden till vår kultur och framgång.
Framgång är kul, men låt oss vara på det klara: det kan inte hända på bekostnad av hållbarhet. Sedan januari 2020 är vi koldioxidneutrala och vi hoppas kunna leda vägen för hållbarhet inom vår bransch. Allt från att ta fram fler elfordon till våra leveranser till att lyfta fler miljömässiga alternativ på vår plattform. Kolla gärna in vår Instagram lifeatfoodora_se för att se vad som händer hos oss just nu.
• LMD = Last Mile Delivery. Den här, och många andra nördiga förkortningar, får du lära dig när du börjar hos oss. ;) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foodora AB
(org.nr 559007-5643) Arbetsplats
foodora Jobbnummer
9599345