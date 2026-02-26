Assistans på Gotland- Skapa sommarminnen för både dig och andra
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-02-26
Vill du ha ett jobb som faktiskt går att kombinera med gotländsk sommar?
Vi söker personal till hela Gotland inför säsongen 2026.
Välj ditt tempo:
Snabba dagpass (du hinner i tid för after-beach)
Nattpass (för nattugglan)
7 dygn i månaden = (för dig som vill ha maxad ledighet!)
Vem är du? Du kan vara ett erfaret vårdproffs eller en person med en fantastisk inställning som vill prova något nytt. Vi behöver både dig med medicinsk koll och dig som är en klippa på att skapa en bra vardag.
Du måste vara 18 år fyllda.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Extra plus: Körkort (det gör livet och resorna betydligt enklare!).
Ring oss på 0498-211095 om du är nyfiken på våra fasta tjänster, eller skicka in din ansökan direkt. Vi ses i sommar!
Vi rekryterar löpande och det finns i nuläget även fasta tjänster hos oss.
Vid frågor om dessa, ring tills oss på: 0498-211095.
Välkommen med din ansökan
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
(org.nr 556763-8209), https://apg.tidvis.se/lediga_tjanster
Herkulesvägen 9 (visa karta
)
621 41 GOTLAND Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Assistans på Gotland
Elin Sandström jobb@assistanspagotland.se 0498211095 Jobbnummer
9765175