Asset Manager till ledande bolag inom förnybar energi
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-07-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan teknik, affär och förnybar energi? Nu söker vi en Asset Manager som vill vara med och utveckla och förvalta några av Sveriges viktigaste energitillgångar inom vindkraft. Här får du en varierad roll med stort eget ansvar, nära samarbete med erfarna kollegor och möjlighet att växa långsiktigt i en framtidsbransch.
Om rollen
Som Asset Manager blir du en del av ett mindre och sammansvetsat förvaltningsteam som arbetar nära både teknik och affär. Rollen handlar om att säkerställa en stabil och långsiktig drift av bolagets vindkraftsanläggningar samtidigt som du driver projekt och utvecklingsinitiativ kopplade till anläggningarnas livslängd, prestanda och affärsmässighet.
Du kommer på sikt att ansvara för egna anläggningar och arbeta brett med exempelvis uppföljning av produktion, rapportering, avtal, myndighetskontakter och projektadministration kopplade till utveckling och förvaltning av befintliga parker. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, där du samarbetar med kollegor inom teknik, produktion och affärsutveckling samt externa leverantörer och entreprenörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Följa upp drift, produktion och tillgänglighet i vindkraftsanläggningar
Skriva månadsrapporter och analysera driftsdata
Samordna entreprenörer och externa leverantörer
Arbeta med avtal, dokumentation och myndighetskontakter
Delta i och driva tekniska projekt kopplade till livstidsförlängning och utveckling av befintliga anläggningar
Bidra i arbetet kring framtida investeringar och nya energilösningar
Rollen innebär resor inom Sverige kopplade till bolagets anläggningar och projekt.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, prestigelös och har en stark vilja att utvecklas. Bolaget verkar i en bransch som förändras snabbt, vilket gör att det är viktigt att du tycker om att lära dig nya saker och vågar ta dig an utmaningar även när du inte har alla svar från början.
Du är också strukturerad i ditt arbetssätt och förstår vikten av ordning och uppföljning, särskilt i en verksamhet där många anläggningar har lång historik och komplex teknisk dokumentation. Samtidigt behöver du vara självgående och trygg i att ta ansvar för dina egna områden, både i det dagliga arbetet och i längre projekt.
Teamet präglas av samarbete, öppenhet och kunskapsdelning, och man värdesätter personer som bidrar med energi, driv och ett genuint intresse för teknik och utveckling.
Skallkrav
En teknisk utbildning eller erfarenhet inom energi, elnät eller annan teknisk verksamhet
Stort intresse för teknik, energifrågor och tekniska anläggningar
Körkort B och möjlighet att resa regelbundet inom Sverige
Goda kunskaper i svenska och engelska samt vana av Officepaketet
Meriterande
Erfarenhet från vindkrafts- eller energibranschen
Erfarenhet av projektledning, teknisk förvaltning, Asset Management eller samordning
Erfarenhet av entreprenörer, avtal eller inköp
Elbehörighet eller annan relevant teknisk spetskompetens, t.ex. som elingenjör
Om kundföretaget
Vår kund utvecklar och driver landbaserade förnybara energitillgångar med fokus på vindkraft samt projekt inom solenergi och batterilagring. Bolaget är en del av en internationell företagsgrupp och har verksamhet över hela Sverige – från Malmö till Haparanda – med huvudkontor i Visby.
Bolaget befinner sig i en spännande tillväxtfas där fokus ligger på att utveckla och förvalta långsiktigt hållbara energilösningar. Teamet arbetar nära både teknik och affär och ansvarar för allt från drift och produktion till projekt, avtal och framtida utvecklingsinitiativ kopplade till bolagets anläggningar.
Kulturen präglas av stort eget ansvar, korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka både sin roll och verksamhetens utveckling.
Om Framtiden
Framtiden är experter på kompetensbaserad rekrytering och hjälper företag att hitta rätt personer för rätt roller. Genom noggrann analys, strukturerade intervjuer och ett stort nätverk säkerställer de att både kandidater och företag får en långsiktig matchning. Med fokus på kvalitet, transparens och långsiktigt värde skapar Framtiden lösningar som verkligen gör skillnad för både organisationer och individer.
För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd hos oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att bli anställd av vår kund.Publiceringsdatum2026-07-08Anställningsvillkor
Placeringsort: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Flexibla tider med utgångspunkt 08:00–17:00
Under semesterperioden kan återkoppling och rekryteringsprocessen ta något längre tid än vanligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52881_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
400 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Saga Fjellström saga.fjellstrom@framtiden.com Jobbnummer
9997357