Assessor till Enheten för offentlig upphandling, Finansdepartementet
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2026-07-04
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Avdelningen för offentlig förvaltning
Är du en samhällsintresserad assessor som vill arbeta med dagsaktuella frågor och arbetsuppgifter som snabbt kan variera utifrån händelser i Sverige eller i omvärlden? Vill du hantera juridiska frågor i en politisk miljö där uppdraget är att bistå regeringen i sitt arbete och där du står för den juridiska expertisen?
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för offentlig upphandling ansvarar för tre områden: offentlig upphandling, spel om pengar och statlig fastighetsförvaltning.
Att arbeta med lagstiftning inom enhetens ansvarsområden innebär att du befinner dig i ett juridiskt landskap som är komplext, samhällsrelevant och i ständig förändring. Här får du möjlighet att arbeta med frågor som ligger nära samhällsutvecklingen och som ofta väcker stort intresse – både nationellt och internationellt. I rollen bidrar du till att anpassa lagstiftningen inom enhetens ansvarsområden till nya samhällsutmaningar, t.ex. behovet av en ökad beredskap.
Inom EU pågår ett arbete med att se över regelverket om offentlig upphandling för att möta framtida utmaningar och förenkla processerna. Spelregleringen har många beröringspunkter med andra rätts- och sakområden, t.ex. straffrätt, penningtvätt, konsumenträtt, integritetsskydd, bolagsstyrning, folkhälsa och skatterätt. Författningsarbete inom den statliga fastighetsförvaltningen kan till exempel handla om att undanröja hinder för totalförsvarets tillväxt.
Arbetet består främst i att driva lagstiftningsärenden, göra rättsutredningar, granska andra enheters och departements produkter utifrån enhetens ansvarsområden, ta fram underlag till den politiska ledningen och utarbeta förslag till regeringsbeslut. Du kommer att arbeta nära och vara ett stöd till den politiska ledningen. Arbetet kräver att du snabbt sätter dig in i nya frågor och sammanhang.
I rollen arbetar du självständigt men i nära samarbete med rättssakkunniga och andra kollegor på enheten och inom andra delar av Regeringskansliet. Arbetet innebär också kontakter med myndigheter, det civila samhället och internationella aktörer. Vi arbetar även nära de andra enheterna på avdelningen för offentlig förvaltning och du förväntas bidra i våra samarbeten. Det kan förekomma resor utomlands i tjänsten.
Läs mer om vår verksamhet på: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/avdelningen-for-offentlig-forvaltning/och
titta på hur det är att arbeta på Finansdepartementet: https://sfile.gov.se/f/9208ee31dde54bebb2c2/Publiceringsdatum2026-07-04Bakgrund
Vi söker dig som har juristexamen och är kammarrätts- eller hovrättsassessor. Du har mycket goda juridiska kunskaper och behärskar svenska och engelska som arbetsspråk mycket väl.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med frågor inom offentlig upphandling. Det är även meriterande med erfarenhet av författningsarbete.
Dina egenskaper
Du är en kommunikativ, analytisk och kvalitetsmedveten person som arbetar på ett självständigt sätt. Du gillar att lösa problem och är duktig på att samarbeta med olika typer av personer både internt och externt.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha en helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi erbjuder en tjänst, som antingen är ett förordnande som rättssakkunnig upp till sex år om du är assessor och tjänstledig från domstol eller en tillsvidareanställning som departementssekreterare om du inte är det. Tillträde snarast enligt överenskommelse, företrädesvis i september eller oktober.
Arbetsorten är i första hand Stockholm men det kan finnas möjlighet till distansarbete.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, är du välkommen att kontakta enhetschef Andreas Hamrén eller rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali Saco, samt Lotta Nordqvist, ST. Samtliga når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 augusti 2026. Vi vill att du bifogar examensbevis och vitsord från domstol din ansökan.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9992552