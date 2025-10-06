Aspiranter till myndighetsutövning vid socialförvaltningen - Uppsala kommun
2025-10-06
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Avdelning barn och ungdom myndighet och avdelning vuxen vid socialförvaltningen söker nu studenter på termin 5 av socionomprogrammet som är intresserade av att utvecklas inom myndighetsarbete i form av en aspirantanställning vid någon av våra enheter.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som aspirant kommer du att stegvis introduceras i det sociala arbetets olika arbetsuppgifter inom myndighetsutövningen. Aspirantanställningen kommer att förbereda dig på de utmaningar som du kommer att stöta på senare som färdig socionom och ge dig möjligheten att utvecklas i rollen med myndighetsutövning.
Under aspirantperioden kommer du att få en utsedd handledare som vägleder dig i arbetet på enheten. Du förväntas självständigt planera för och genomföra de arbetsuppgifter som tilldelas dig av handledaren. Du kommer att få en introduktion i exempelvis BBIC och Signs of Safety och alla aspiranter får även "metahandledning" vid fyra tillfällen av en familjebehandlare som kommer att vägleda i frågor som uppstår kring yrkesrollen.
Som socionomaspirant får du en timavlönad anställning en dag i veckan inom Uppsala kommun. Du kommer att påbörja anställning i början av 2026 och sen arbeta en dag i veckan 40 veckor framåt med uppehåll under sommaren.
Vårterminen pågår v 4-23, dvs. 19 januari - 7 juni 2026
Höstterminen pågår v 36 (2026) - v 2 2027, dvs, 31 augusti 2026 - 17 januari 2027.
Anställningen följer dessa tidsintervall.
Läs mer om aspirantprogrammet vid socialförvaltningen:
För att kunna bli anställd som aspirant behöver du ha följande:
• Godkända kurser på socionomprogrammet enligt kursplan
• Genomförd godkänd VFU
• Det är meriterande att ha gjort VFU inom det område du söker till
• Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom socialförvaltningen, myndighet
• Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta och utveckla ditt kunnande inom myndighetsutövning för att i ett senare skede påbörja en anställning. För att kunna kombinera studier och arbete behöver du ha en god förmåga att planera och strukturera din tid och dina åtaganden under anställningen.
Upplysningar
Utdrag ur belastningsregistret kommer att behöva uppvisas innan anställning inom barn- och ungdom myndighet kan erbjudas.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Samordnare, Elisabet Smedjegård, 018-727 67 61
Enhetschef, Anna Engqvist, 018-265 59 01Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten 018-727 23 04
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2025-00784". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet Kontakt
Samordnare aspirantantställning
Elisabet Smedjegård 018-727 67 61 Jobbnummer
9540988