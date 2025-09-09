Asih/spsv Läkare Rehabhotellet, Solna
2025-09-09
Rehabhotellets SPSV-avdelning, erbjuder specialiserad vård alla dagar dygnet runt, för patienter över 18 år. Vi finns i lokaler på Gamla Karolinska sjukhuset i Solna och driver sedan 2013, även ASIH verksamhet. Vår målsättning är att skapa trygghet för våra patienter och deras anhöriga med hjälp av god kvalitet, delaktighet och kontinuitet.
Vi söker nu en specialistläkare som vill bli en del av ett multiprofessionellt team och som vill vara med och utforma vår verksamhet.
Som läkare hos Rehabhotellet leder du arbetet i ett multiprofessionellt team , med sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicin. Du deltar och planerar runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga i teamet och verkar för att patienten ska uppnå högsta möjliga livskvalitet. Du samarbetar även med andra vårdgivare.
Verksamheten bedrivs dygnet runt. Dokumentation sker i Take Care, och registrering i Senior Alert och palliativa registret.
Vi söker dig som är specialistläkare med ett stort intresse för palliativ vård, har förmågan att se vad som behövs prioriteras, kan se möjligheter i förändringar, är lösningsfokuserad samt har förmågan att ge ett empatiskt och gott bemötande till patienter och anhöriga.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Intervjuer samt rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: asa.walderik@rehabhotellet.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialistläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Rehabhotellet Sthlm AB
http://www.rehabhotellet.se
Karolinska Vägen 22
)
171 64 SOLNA
VD
Åsa Walderik asa.walderik@rehabhotellet.com 08219950
9499766