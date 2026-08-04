ASiH i Södertälje söker en specialistläkare
Aleris Sjukvård AB / Läkarjobb / Södertälje Visa alla läkarjobb i Södertälje
2026-08-04
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Specialistläkare till Aleris ASIH Södertälje
Vill du arbeta i en verksamhet där medicinsk kvalitet, mänskligt bemötande och teamarbete går hand i hand? Hos oss på Aleris ASIH Södertälje får du möjlighet att arbeta nära patienten i en kunskapsintensiv och meningsfull miljö där våra värderingar – ansvarsfullt, enkelt och innovativt – vägleder oss varje dag.Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Aleris ASIH Södertälje är ett växande team som arbetar på uppdrag av Region Stockholm med patienter som har komplexa vårdbehov, ofta i palliativa skeden. Här arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinska professioner tillsammans för att skapa trygg och personcentrerad vård i patientens hem.
Vi utgår från moderna lokaler intill pendeltågsstationen vid Södertälje Centrum.
Om rollen
Som specialistläkare inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) har du ett helhetsansvar för dina patienter och en viktig roll i teamets medicinska ledarskap tillsammans med enhetschef och specialistkollegor.
Hos oss får du möjlighet att kombinera avancerad medicin med nära patientmöten och långsiktiga relationer.
I rollen ingår att:
Arbeta i multiprofessionella team med patientens behov och livssituation i centrum.
Ansvara för medicinska bedömningar och behandlingar i hemmet.
Genomföra samtal med patienter och närstående i livets svårare skeden.
Bidra till utveckling av vårdkvalitet, arbetssätt och teamarbete.
Delta i handledning och kunskapsutbyte inom palliativ vård.
Därför ska du välja Aleris Palliativ Syd
Hos oss får du mer än ett arbete – du blir en del av en verksamhet där kvalitet, utveckling och hållbar arbetsmiljö prioriteras.
Vi erbjuder:
Förmåner hos Aleris - Aleris Sverige
Ett engagerat och varmt team med hög kompetens.
Tydligt medicinskt ledarskap och stort inflytande i verksamheten.
Individuellt anpassad introduktion och mentorskap.
Successiv introduktion till jourarbete med stöd av erfaren kollega.
Möjlighet till vidareutbildning och ST i palliativ medicin.
Regelbundna internutbildningar, Journal Club och professionsmöten.
Förkortad arbetstid och möjlighet till flexibla lösningar.
Möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse.
Friskvårdsbidrag på 4 000 kronor per år.
Kollektivavtal, tjänstepension och föräldraförmåner.
Fler semesterdagar från 40 års ålder.
Vi söker dig som
Är specialistläkare inom exempelvis geriatrik, internmedicin, allmänmedicin, onkologi, neurologi, anestesiologi eller annan närliggande specialitet.
Har ett genuint intresse för palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet.
Trivs i ett multidisciplinärt team och ser värdet i nära samarbete.
Är trygg i din yrkesroll och möter patienter och närstående med professionalism, värme och tydlighet.
Är initiativtagande, flexibel och lösningsorienterad.
Det är meriterande om du har erfarenhet av palliativ medicin eller dubbelspecialisering inom området.
Arbetstid och jour
Verksamheten bedrivs dygnet runt.
För en heltidstjänst ingår arbete vardagar kl. 08.00–16.00 samt jourpass enligt etablerad jourmodell.
Jourmodell:
Vardagar kväll/natt: kl. 16.00–08.00
Helger och röda dagar dagtid: kl. 08.00–16.00
Helger och röda dagar kväll/natt: kl. 16.00–08.00
Jourersättning utgår enligt gällande kollektivavtal i form av tid eller kontant ersättning.
Inga jourer planeras under introduktionsperioden.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Ort: Södertälje.
Om Aleris
Aleris är en av Skandinaviens ledande specialistvårdgivare med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Varje år hjälper vi mer än 3,5 miljoner patienter genom specialistvård, diagnostik och vård i hemmet.
Vi arbetar för att göra vården mer tillgänglig, personcentrerad och hållbar – med hög medicinsk kvalitet och ett varmt bemötande i varje möte.
Inom Aleris ASIH arbetar vi med avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ vård. Våra team finns på flera platser i Region Stockholm och vården präglas av helhetssyn, trygghet och nära samarbete mellan professioner.
Vi tror på kraften i specialistkunskap, innovation och mänsklig närvaro.
Välkommen med din ansökan
Vill du vara med och utveckla framtidens avancerade sjukvård i hemmet tillsammans med oss?
Vi ser fram emot att höra från dig. Helena Funseth Senior Executiv Search-Specialist
Aleris Sjukvård AB Besöksadress: Olivecronas väg 7 Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Telefonnummer: 079 071 90 70 helena.funseth@aleris.se www.aleris.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7697519-2129047". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Bangatan 6 (visa karta
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151 32 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10020570