Asiatisk , thai kock med utbildning eller stor vana
2025-09-15
Rama 2 thai är en mindre restaurang som serverar thaimat . Vi har färdiga såser som gör det lätt att laga men som kock kvävs att kunna hantera mat på rätt sätt, mängda mat för beställning för att slippa svinn mm . Om du har dessa kunskaper och känner dig sugen så hör av dig .
Då några av oss behöver tala thailändska ibland så blir det ett måste att tala och förstå just thailändska .
Om du har talangen som krävs så betalar vi 167 kr per timme plus semesterpengar plus ob ersättning för detta och om du har mer talang så betalar vi ännu mer . Vi är med i fora så du är försäkrad med . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@rama2thai.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänsten som Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rama 2 Thai AB
(org.nr 556918-2412)
Norrgårdsvägen 2 (visa karta
)
141 38 HUDDINGE Kontakt
Ägare
Göran Holmlund Info@rama2thai.se 0707523598 Jobbnummer
9508401