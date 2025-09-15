Asiatisk , thai kock med utbildning eller stor vana

Rama 2 Thai AB / Kockjobb / Huddinge
2025-09-15


Visa alla kockjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rama 2 Thai AB i Huddinge

Rama 2 thai är en mindre restaurang som serverar thaimat . Vi har färdiga såser som gör det lätt att laga men som kock kvävs att kunna hantera mat på rätt sätt, mängda mat för beställning för att slippa svinn mm . Om du har dessa kunskaper och känner dig sugen så hör av dig .
Då några av oss behöver tala thailändska ibland så blir det ett måste att tala och förstå just thailändska .
Om du har talangen som krävs så betalar vi 167 kr per timme plus semesterpengar plus ob ersättning för detta och om du har mer talang så betalar vi ännu mer . Vi är med i fora så du är försäkrad med .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@rama2thai.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänsten som Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rama 2 Thai AB (org.nr 556918-2412)
Norrgårdsvägen 2 (visa karta)
141 38  HUDDINGE

Kontakt
Ägare
Göran Holmlund
Info@rama2thai.se
0707523598

Jobbnummer
9508401

Prenumerera på jobb från Rama 2 Thai AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rama 2 Thai AB: