Asiatisk Matlagningskock med Specialisering i Kinesiskt Kök sökes
2026-04-28
Vi söker en erfaren asiatisk matlagningskock med specialisering inom kinesiskt kök. Verksamheten drivs som en enskild firma och erbjuder autentiska asiatiska rätter med fokus på traditionella kinesiska smaker. Vi söker nu en kock som kan bidra med genuin kunskap, hög kvalitet och professionell matlagning i ett växande kök.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Tillaga traditionella kinesiska rätter enligt företagets meny och standarder
Förbereda råvaror, marinader, såser och specialingredienser
Ansvara för wok, stekning, ångning och andra kinesiska matlagningsmetoder
Planera och organisera köksarbetet under service
Säkerställa god hygien och följa svenska livsmedelsregler
Bidra till utveckling av nya rätter och menyer
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet som kock inom kinesiskt kök
God kunskap om kinesiska matlagningsmetoder, kryddor och råvaror
Förmåga att arbeta självständigt i ett högt tempo
Noggrannhet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Via mail
E-post: hkwqf@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Fuqi
Jungfruns Gata 406 (visa karta
)
136 42 BRANDBERGEN Arbetsplats
Fuqi, Restaurang Kontakt
Qifu Wang hkwqf@yahoo.com 0723191423 Jobbnummer
