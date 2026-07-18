Asiatisk kock (inriktning thailändsk och srilankansk)
Kananka Gamage, Gayan Manjula / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-07-18
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Du kommer att ansvara för att tillaga en daglig variation på 10-20 rätter, och säkerställa hög kvalitet, konsistens och presentation. Rollen kräver att arbeta effektivt i ett snabbt kök och hantera flera rätter samtidigt.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Förbereda och laga thailändska och srilankanska rätter för den dagliga buffén
Planera och variera menyer för att säkerställa mångfald och kvalitet
Upprätthålla höga standarder för hygien och renlighet i kök och matsal
Arbeta självständigt och som en del av ett team
Säkerställa att livsmedelssäkerhetsstandarder följsPubliceringsdatum2026-07-18Kvalifikationer
Minst 2-3 års erfarenhet som kock inom asiatisk matlagning (thailändsk och srilankansk)
Förmåga att hantera flera uppgifter i en högpressad miljö
God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga
Proaktiv och ansvarsfull arbetsinställning
Flytande engelska (tal och skrift)
Kunskaper i singalesiska eller svenska anses vara meriterande (ej krav)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: goldenlotusresturant@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kananka Gamage, Gayan Manjula
Drottninggatan 46 (visa karta
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582 27 LINKÖPING Arbetsplats
Spicy Lanka /Golden lotus Restaurang Jobbnummer
10005885