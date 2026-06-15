Asfaltläggare till Boden bli en del av teamet som bygger framtidens vägar
Bolt.Works Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Luleå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Luleå
2026-06-15
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Vill du arbeta i en aktiv och varierande roll där du är med och bygger hållbar infrastruktur? Vi söker nu en erfaren asfaltläggare till vår verksamhet i Boden. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Arbete som asfaltläggare i olika projekt i Boden med omnejd
Köra skruven på asfaltläggare och bidra till ett effektivt och kvalitativt utfört arbete
Samarbete i team för att säkerställa produktion enligt tidsplan och kvalitetskrav
Arbetet sker utomhus och i varierande miljöer
Arbetstider
Oregelbundna arbetstider förekommer
Arbetet kan innefatta tidiga morgnar, kvällar, nätter och helger
Du behöver vara flexibel och trivas med varierande schema
Vi söker dig som
Har 2–4 års erfarenhet av asfaltarbete
Trivs med fysiskt och praktiskt arbete utomhus
Har god samarbetsförmåga och ett starkt säkerhetstänk
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Har certifikat Arbete på väg 1 och 2 (krav)
Har B-körkort (meriterande)
Har erfarenhet av vibrator eller andra asfaltmaskiner (meriterande)
Vi erbjuder
Ett arbete i en stabil och växande bransch
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
En trygg och inkluderande arbetsmiljö
Erfarna kollegor och stark teamkänsla
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Anställning
Visstidsanställning på 3 månader
Möjlighet till förlängning beroende på projekt och behov
Tjänsten tillsätts snarast – urval och intervjuer sker löpandeSå ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag
Vi ser fram emot att höra från dig som vill utvecklas inom asfaltbranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964731