Asbestsanerare med giltigt tjänstbarhetsintyg
Nuvia Nordic AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Varberg
Nuvia Nordic AB har idag uppdrag på samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige. Vi bistår våra kunder med kvalificerade tjänster vid underhållsarbeten men även under drift, avveckling och nybyggnation. Nuvia är en del av den världsledande koncernen VINCI med cirka 280 000 anställda globalt. VINCI Construction, som är en del av koncernen, är verksamt i mer än 120 länder med 830 företag. Nuvia är en växande spelare i den globala kärnkraften.
Vi söker erfarna asbestsanerare som vill vara med och bygga upp framtidens kärnkraftsprojekt tillsammans med oss. Du blir en del av ett engagerat team där säkerhet, kvalitet och professionalism är i fokus.
Arbetsuppgifter Nuvia Access AB söker nu drivna och erfarna asbestsanerare som vill vara med och etablera framtidens projekt - säkert, effektivt och professionellt. Du kommer att arbeta i ett starkt team med varierande uppdrag inom bygg och industri, där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Asbestsanering enligt gällande regelverk
Rivningsarbete
Hantering och transport av utrustning
Säkerställande av att arbetet uppfyller alla säkerhetskrav
Arbete enligt arbetsmiljölagstiftning och interna säkerhetsrutiner
Utbildning och erfarenhet Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av rivningsarbete och asbestsanering, samt är van att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du har god fysik då arbetet ofta är fysiskt krävande, och du har en hög arbetsmoral, stark motivation och trivs med att arbeta i team.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift, och det är meriterande om du även kan kommunicera på engelska.
För rollen krävs att du har genomfört asbestutbildning samt innehar giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete med asbest.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom kärnkraft eller tung industri. Vidare ser vi gärna att du har B-körkort samt relevanta certifikat såsom liftkort, utbildning i säkra lyft, fallskyddsutbildning och Heta Arbeten. Erfarenhet av att arbeta med mobil arbetsplattform är också ett plus.
Tjänsten Placeringsort: Varberg Tillträde: Enligt överenskommelse Anställningsform: Visstidsanställning om 6 månader tillämpas inledningsvis, därefter kan anställningen övergå till tillsvidare.
Eftersom arbetet utförs vid kärntekniska anläggningar klassade som skyddsobjekt kommer säkerhetsintervju, registerkontroll, läkarundersökning samt drogtest att genomföras.
Ansökan För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Övermark, thomas.oevermark@nuvia.com
. Frågor som rör rekryteringsprocessen hänvisas till rekryterare Wilma Ramstedt, wilma.ramstedt@nuvia.com
.
Inför denna rekrytering har Nuvia tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande.
