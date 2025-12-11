Asbest sanerare sökes i göteborg med omnejd
Gr8 partner group AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Göteborg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gr8 partner group AB i Göteborg
, Partille
, Trollhättan
, Gislaved
, Skövde
eller i hela Sverige
GR8 Partner Group söker erfarna asbestsanerare i Göteborg!
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, säkerhet och gemenskap står i centrum?
GR8 Partner Group fortsätter att växa och söker nu asbestsanerare till vårt team i Göteborg med omnejd.
Hos oss blir du en del av ett företag som sätter stolthet i sitt arbete, värnar om sin personal och alltid strävar efter att leverera högsta möjliga resultat till våra kunder.
Dina arbetsuppgifter:
Som asbestsanerare hos GR8 Partner Group arbetar du med sanering och rivning av material som innehåller asbest, både inom renovering och rivningsprojekt.
Du kommer att:
Utföra säker och korrekt sanering enligt gällande regelverk
Förbereda, märka upp och isolera arbetsområden
Hantera och dokumentera avfall på ett korrekt sätt
Samarbeta nära med kollegor och platsledning
Varje projekt är unikt - därför söker vi dig som är flexibel, lösningsorienterad och trivs med varierande arbetsmiljöer.
Vi söker dig som:
Har giltig utbildning inom asbestsanering (enligt AFS 2006:1
Är noggrann, ansvarsfull och säkerhetsmedveten
Gillar att jobba i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Har erfarenhet av rivning, sanering eller bygg är det meriterande
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande och välrenommerat företag
Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor
Goda utvecklingsmöjligheter och vidareutbildning
Moderna arbetsredskap och hög säkerhetsstandard
Ett sammansvetsat gäng med stark laganda
Placering: Göteborg med omnejd
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka ditt CV och en kort presentation till jobb@gr8partnergroup.se
Bli en del av GR8 Partner Group - ett företag som bygger på professionalism, engagemang och gemenskap.
Tillsammans skapar vi trygga och rena miljöer för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: ansok@gr8partner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804)
Lilla Bommen 3 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9638803