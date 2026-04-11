asbest sanerare , rivning arbetare för Dogo bygg service AB
2026-04-11
Dogo Bygg Service AB
Org.nr 559172-5204
Rivningsarbetare / friviligt Saneringspersonal sökes
Vi söker nu fler medarbetare till vårt team inom rivning och sanering i Göteborg och
övriga delar av Västra Götaland.Publiceringsdatum2026-04-11Om tjänsten
Arbetet innebär främst lättare
rivningsarbeten samt sanering i olika
typer av miljöer. Du kommer att arbeta
både självständigt och i team på
varierande arbetsplatser.Dina arbetsuppgifter
• Lätt rivning av byggmaterial
• Sanering och rengöring av ytor
• Hantering av verktyg och enklare
maskiner
• Sortering och bortforsling av material
Vi söker dig som
• Är arbetsvillig och har god fysik
• Är punktlig och ansvarstagande
• Trivs med praktiskt arbete
• Kan arbeta både självständigt och i
grupp
• Har erfarenhet av liknande arbete,
vilket är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
• Timlön enligt kollektivavtal
• Möjlighet till utveckling inom företaget
• Ett varierande och aktivt arbeteÖvrig information
Arbetsområde: Göteborg med omnejd i
Västra Götaland
Start: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: hassebyyg7@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dogo bygg service AB
(org.nr 559172-5204)
Glöstorps Röseväg 7 (visa karta
)
417 45 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9848819